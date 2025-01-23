В обновленной мастерской в ​​профтехе открыли центр для обучения операторов БПЛА

В Украине открывают обновленные мастерские в профтехнических заведениях, среди которых появляются центры обучения операторов БПЛА. Один из таких центров начал работу на этой неделе.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Новый центр в государственном учебном заведении оснащен современными технологиями работы с дронами, а также лабораториями для тактических учений. Здесь студенты учатся работать с инновационным оборудованием и применять свои знания на практике.

Согласно сообщению, центр создан при поддержке инвестиций в размере 10,44 млн грн, из которых 7,308 млн грн составляет государственная субвенция, а остальные профинансированы из местного бюджета.

Выпускники центра смогут получить квалификации операторов дронов, мастеров по монтажу систем возобновляемой энергетики, водителей, поваров и других специальностей, которые сейчас актуальны.

"Это больше, чем просто мастерская или класс. Здесь молодежь получает реальную практику и навыки, которые помогут инфраструктуре государства безопасности и развитию инноваций", — отмечают организаторы проекта.

Отметим, что центр является частью масштабного проекта "100 мастерских", который реализуется совместно с Министерством образования и науки. В рамках этого проекта создаются современные обучающие пространства для подготовки специалистов в сфере энергетики и обороны. На реализацию проекта в 2024 году правительство выделило 540 млн. грн.

Центры обучения операторов БПЛА становятся важным элементом модернизации профессионального образования в Украине, ведь они сочетают обучение с практической подготовкой, необходимой для современных вызовов.

В МОН напомнили, что о старте проекта "100 мастерских", целью которого является обновление мастерских заведений профессионального образования, было объявлено в 2023 году. Они призваны помочь учащимся эффективно и качественно учиться наиболее нужным профессиям для страны. В таких мастерских будут иметь возможность учиться как учащиеся после 9 или 11 классов, так и взрослые — ветераны, внутренне перемещенные лица, а также все желающие получить новую профессию