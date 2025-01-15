В заведениях профтехобразования дополнительно создадут 100 современных мастерских

В 2025 году правительство выделило 540 млн грн на проект "100 мастерских", предусматривающий создание современных учебных мастерских и лабораторий в учреждениях профессионально-технического и профессионального высшего образования.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Проект направлен на повышение качества подготовки будущих специалистов, обеспечение их современными навыками и адаптацию к требованиям цифровой экономики.

Инициатива "100 мастерских" стартовала в 2024 году. Благодаря выделенным 549 млн грн было обновлено оборудование в 88 учебных заведениях, благодаря чему учащиеся получили возможность работать на современных станках, агродронах, VR-сварочных тренажерах и другом оборудовании.

По словам Федорова, в 2025 году программа продолжится, а области смогут подавать заявки на реализацию проектов по повышению энергоэффективности в 2026 году.

Спрос на рабочие профессии

По данным Work.ua, 85% опубликованных вакансий приходится на специальности, которые готовят профтехи, в том числе электриков, строителей и механиков.

Профессионально-техническое образование доступно не только для молодежи, но и для взрослых, включая ветеранов, внутренне перемещенных лиц и тех, кто стремится изменить профессию. Благодаря ваучерам Государственного центра занятости и программам типа Skills4Recovery украинцы могут получить новые навыки или пройти краткосрочные курсы для быстрого трудоустройства.

Федоров подчеркнул, что профтехобразование становится престижным и перспективным, ведь выпускники могут сразу начать карьеру, основать собственный бизнес или приобщиться к восстановлению страны.

В МОН напомнили, что о старте проекта "100 мастерских", целью которого является обновление мастерских заведений профессионального образования, было объявлено в 2023 году. Они призваны помочь учащимся эффективно и качественно учиться наиболее нужным профессиям для страны. В таких мастерских будут иметь возможность учиться как учащиеся после 9 или 11 классов, так и взрослые — ветераны, внутренне перемещенные лица, а также все желающие получить новую профессию