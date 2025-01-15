У закладах профтехосвіти додатково створять 100 сучасних майстерень

У 2025 році уряд виділив 540 млн грн на проєкт "100 майстерень", який передбачає створення сучасних навчальних майстерень і лабораторій у закладах професійно-технічної та фахової передвищої освіти.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Проєкт спрямований на підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, забезпечення їх сучасними навичками й адаптацію до вимог цифрової економіки.

Ініціатива "100 майстерень" стартувала у 2024 році. Завдяки виділеним 549 млн грн було оновлено обладнання у 88 закладах освіти, завдяки чому учні отримали змогу працювати на сучасних верстатах, агродронах, VR-зварювальних тренажерах та іншому обладнанні.

За словами Федорова, у 2025 році програма продовжиться, а області зможуть подавати заявки на реалізацію проєктів із підвищення енергоефективності у 2026 році.

Попит на робітничі професії

За даними Work.ua, 85% опублікованих вакансій припадає на спеціальності, які готують профтехи, зокрема електриків, будівельників і механіків. Загалом у профтехах доступно до 400 різних професій, що відкривають широкі можливості для працевлаштування.

Професійно-технічна освіта доступна не лише для молоді, а й для дорослих, включно з ветеранами, внутрішньо переміщеними особами та тими, хто прагне змінити професію. Завдяки ваучерам Державного центру зайнятості та програмам на зразок Skills4Recovery українці можуть отримати нові навички або пройти короткострокові курси для швидкого працевлаштування.

Федоров наголосив, що профтехосвіта стає престижною й перспективною, адже випускники можуть одразу почати кар’єру, заснувати власний бізнес або долучитися до відбудови країни.

У МОН нагадали, що про старт проєкту "100 майстерень", метою якого є оновлення майстерень закладів професійної освіти, було оголошено у 2023 році. Вони покликані допомогти учням ефективно і якісно навчатися найбільш потрібних професій для країни. У таких майстернях матимуть змогу навчатися як учні після 9 або 11 класів, так і дорослі - ветерани, внутрішньо переміщені особи, а також всі, хто бажає здобути нову професію