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В рамках проекта "100 мастерских" в Кривом Роге заработали два учебно-практических центра (ФОТО)

В рамках проекта "100 мастерских" в Кривом Роге заработали два учебно-практических центра (ФОТО)
Оба центра будут способствовать повышению квалификации. Фото: Минобразования.

В Кривом Роге открыли два новых учебно-практических центра в рамках проекта "100 мастерских".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Что известно об учебно-практических центрах

В Кривом Роге открыли два новых учебно-практических центра, имеющих целью подготовку специалистов в важных сферах.

  • Первый центр, расположенный на базе Межрегионального центра профессиональной переподготовки уволенных в запас военнослужащих, специализируется на подготовке электрогазосварщиков.
  • Второй центр работает в Криворожском центре профессионального образования металлургии и машиностроения, где организованы мастерские для обучения машинистов кранов и стропальщиков.

Оба центра будут способствовать повышению квалификации и обеспечению новых рабочих мест в этих отраслях.

Отмечается, что все оборудование в центрах соответствует международным стандартам, а тренажеры и техника помогают студентам получать знания, необходимые на современном рынке труда.

Безбарьерные пространства позволяют каждому и каждой овладеть навыками ввиду возможности и потребности.

Фото 2 — В рамках проекта "100 мастерских" в Кривом Роге заработали два учебно-практических центра (ФОТО)
Фото 3 — В рамках проекта "100 мастерских" в Кривом Роге заработали два учебно-практических центра (ФОТО)
Фото 4 — В рамках проекта "100 мастерских" в Кривом Роге заработали два учебно-практических центра (ФОТО)
Фото 5 — В рамках проекта "100 мастерских" в Кривом Роге заработали два учебно-практических центра (ФОТО)
Фото 6 — В рамках проекта "100 мастерских" в Кривом Роге заработали два учебно-практических центра (ФОТО)
Фото 7 — В рамках проекта "100 мастерских" в Кривом Роге заработали два учебно-практических центра (ФОТО)
Фото 8 — В рамках проекта "100 мастерских" в Кривом Роге заработали два учебно-практических центра (ФОТО)

Проект "100 мастерских"

Проект "100 мастерских" — это правительственная инициатива, направленная на создание современных мастерских и лабораторий в учреждениях профессионального образования по всей Украине.

В 2024 году благодаря выделенным 549 миллионам гривен из государственного бюджета было создано 88 новых мастерских в учреждениях профессионально-технического образования. Эти мастерские призваны обеспечить качественную подготовку специалистов, соответствующих требованиям современного рынка труда и способствовать развитию профессионального образования в Украине.

Отметим, что в мастерских смогут учиться как учащиеся после 9 или 11 классов, так и взрослые — ветераны, внутренне перемещенные лица, а также все желающие получить новую профессию.

Автор:
Ольга Опенько