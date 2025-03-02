Ветерани можуть безоплатно опанувати навички водіння в межах проєкту "Драйвери"

Ветерани та ветеранки з травмами опорно-рухового апарату або ампутацією кінцівок можуть безкоштовно навчитися водінню в межах проєкту "Драйвери".

Про це повідомляє КМДА.

Організатором ініціативи є ГО "Центр зайнятості Вільних людей". Навчання складається з 40 годин теоретичних занять у форматі онлайн та 21 дня практичної підготовки.

Практична частина проходить у спеціалізованій автошколі для людей з інвалідністю Національної академії внутрішніх справ у селі Віта-Поштова на Київщині. Усі заняття та інфраструктура автошколи адаптовані до потреб людей з інвалідністю.

Для участі у програмі необхідно:

авторизуватися на Порталі послуг;

заповнити онлайн-форму та завантажити необхідні документи;

підписати заяву електронним підписом.

Рішення про можливість навчання буде надіслане в особистий кабінет та на електронну пошту.

Проєкт "Драйвери" дає змогу ветеранам здобути навички керування автомобілем, підвищити шанси на працевлаштування та сприяє економічній безбар’єрності.

Реєстрація на курс доступна онлайн через Портал послуг.

Додамо, з початку 2025 року понад 3300 українців скористалися можливістю отримати ваучер на навчання від Служби зайнятості. Це дозволяє їм опанувати нову професію, підвищити кваліфікацію або адаптуватися до змін на ринку праці.

Серед отримувачів понад 2500 осіб віком за 45 років, понад 440 внутрішньо переміщених осіб, 200 осіб з інвалідністю та 102 учасники бойових дій.