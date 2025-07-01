Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,78

+0,14

EUR

48,99

+0,20

Наличный курс:

USD

41,72

41,64

EUR

49,65

49,45

Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

1500 грн на спорт для ветеранов: в июле стартует новый этап программы в "Дії"

1500 грн на спорт для ветеранов: в июле стартует новый этап программы в "Дії"
Depositphotos

С 1 по 20 июля ветераны и ветеранки могут снова податься на выплату 1500 грн на спорт в приложении "Дія".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

Деньги можно потратить на восстановление здоровья: посещение спортзала, бассейна, фитнес-центров или оздоровительных заведений.

Помощь поступает на Действие.Карту в течение до 6 дней после одобрения заявки. Воспользоваться ею нужно до конца квартала, в котором были получены средства.

Подать заявку могут ветераны и участники боевых действий с инвалидностью, имеющие налоговый номер и подтвержденный статус в Едином реестре ветеранов войны.

Как податься:

1. Войдите в "Дію";

2. Выберите Сервисы → Ветеранский спорт;

3. Укажите Дія.Карту для получения помощи;

4. Проверьте заявку и нажмите "Отправить";

Программа будет реализована Министерством по делам ветеранов Украины совместно с Минцифрами в рамках Стратегии ветеранской политики и Нацстратегии безбарьерного пространства, инициированной первой леди Еленой Зеленской.

Напомним, в начале марта  Министерство по делам ветеранов совместно с Минцифрой отчитались о результатах цифровизации, а также рассказали о будущих онлайн-инструментах в "Дії" для ветеранов и семей военных.

Автор:
Татьяна Гойденко