1500 грн на спорт для ветеранов: в июле стартует новый этап программы в "Дії"

С 1 по 20 июля ветераны и ветеранки могут снова податься на выплату 1500 грн на спорт в приложении "Дія".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

Деньги можно потратить на восстановление здоровья: посещение спортзала, бассейна, фитнес-центров или оздоровительных заведений.

Помощь поступает на Действие.Карту в течение до 6 дней после одобрения заявки. Воспользоваться ею нужно до конца квартала, в котором были получены средства.

Подать заявку могут ветераны и участники боевых действий с инвалидностью, имеющие налоговый номер и подтвержденный статус в Едином реестре ветеранов войны.

Как податься:

1. Войдите в "Дію";

2. Выберите Сервисы → Ветеранский спорт;

3. Укажите Дія.Карту для получения помощи;

4. Проверьте заявку и нажмите "Отправить";

Программа будет реализована Министерством по делам ветеранов Украины совместно с Минцифрами в рамках Стратегии ветеранской политики и Нацстратегии безбарьерного пространства, инициированной первой леди Еленой Зеленской.

Напомним, в начале марта Министерство по делам ветеранов совместно с Минцифрой отчитались о результатах цифровизации, а также рассказали о будущих онлайн-инструментах в "Дії" для ветеранов и семей военных.