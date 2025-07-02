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В Украине ввели е-удостоверение ветерана: какие преимущества предоставляет цифровой документ

военные ВСУ, поле
В Украине ввели е- удостоверения ветерана. / Сухопутные войска ВСУ

Правительство усилило поддержку ветеранов и семей погибших. Е-удостоверение ветерана теперь официально признается главным документом для подтверждения статуса. Травму приравняли к ранению, увечью или контузии. Это основание для установления инвалидности или статуса семьи погибшего.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу департамента секретариата Кабмина.

Е-удостоверение – основной документ ветерана

Электронное удостоверение официально признается главным документом подтверждения статуса ветерана. Цифровой документ ускоряет доступ к льготам и уменьшает бюрократию. Однако, по желанию, можно получить и бумажное удостоверение.

В цифровом документе отображаются сведения о владельце документа, в частности:

  • фамилия, имя, отчество;
  • статус – участник боевых действий;
  • номер документа;
  • к которой дать действительный документ.

Защита детей погибших защитников

Соответствующее удостоверение выдается детям погибших защитников и защитниц Украины в возрасте до 14 лет. Льготы не прерываются, даже если у ребенка еще нет паспорта. Кроме того, если семья за границей – право на льготы сохраняется.

Удостоверение для лиц с инвалидностью в результате войны

Удостоверения лиц, получивших инвалидность в результате войны, остаются в силе до 1 ноября 2025 или до 1 апреля 2026 года – в зависимости от возраста, группы и обстоятельств. Для тех, кто не смог пройти просмотр вовремя – действие удостоверения автоматически продлено до 1 июля 2025 года.

Травма – основание для предоставления статуса

Травма, которую лицо получила в результате боевых действий, теперь официально приравнена к ранению, увечью или контузии. Это основание для установления инвалидности или статуса семьи погибшего.

Теперь выдача удостоверений и льготных талонов закреплена за Минстерством по делам ветеранов. Ведомство имеет полномочия оформлять документы вместо ликвидированных органов власти.

Для получения или восстановления бумажного документа достаточно выписки из Единого реестра ветеранов войны — других подтверждений не требуется.

Напомним, и с 1 по 20 июля ветераны и ветеранки могут снова податься на выплату 1500 грн на спорт в приложении "Действие".

Автор:
Татьяна Ковальчук