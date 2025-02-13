Ветераны станут саперами: в Киеве стартовала новая обучающая программа

Оператор противоминной деятельности "Шериф разминирования" приступил к обучению ветеранов и ветеранок в сфере гуманитарного разминирования. Курс продлится 10 недель в Киеве и будет проходить в формате очных занятий.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Первая группа слушателей уже приступила к обучению, а в скором времени планируется набор еще одной группы.

"Это люди, которые имеют безумную мотивацию делать нашу землю более безопасной и понимают минные угрозы. Поэтому я приветствую инициативу одного из операторов ГТД, который совместно с международными партнерами запустил учебную программу", — рассказал замминистра экономики Игорь Безкаравайный.

После завершения курса участники получат свидетельство сапера государственного образца, а организаторы будут способствовать их трудоустройству.

Отмечается, что привлечение ветеранов к разминированию является частью Национальной стратегии противоминной деятельности до 2033 года, которая предусматривает активную интеграцию уязвимых групп в сферу ПМД.

Ранее, в 2024 году, Министерство экономики Украины совместно с ПРООН уже организовывало обучающие курсы для ветеранов с инвалидностью. Они получили навыки по аналитике данных и работе с машинами разминирования. Более половины участников программы успешно трудоустроились в международных организациях, занимающихся разминированием.

Какая ситуация с саперами и разминированием

Украина на уровне государственного стандарта нормировала использование беспилотных летательных аппаратов и спутниковых снимков для обследования территорий, загрязненных взрывоопасными предметами.

Добавим, с начала крупномасштабной войны саперы возобновили использование 35 тысяч. кв. км украинской территории. Из них около 17 тыс. кв. км были очищены в 2024 году.

Следует отметить, что Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Заметим, в Украине из-за заминированности стала актуальна профессия сапера. Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение по этой специальности, но количество саперов все равно недостаточно для разминирования загрязненных взрывоопасными предметами территорий. В результате предприятия, учреждения, организации, являющиеся сертифицированными операторами противоминной деятельности, смогут забронировать от мобилизации 100% саперов.