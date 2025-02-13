Ветерани стануть саперами: у Києві стартувала нова навчальна програма

Оператор протимінної діяльності "Шериф розмінування" розпочав навчання ветеранів та ветеранок у сфері гуманітарного розмінування. Курс триватиме 10 тижнів у Києві та проходитиме у форматі очних занять.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Перша група слухачів вже приступила до навчання, а незабаром планується набір ще однієї групи.

"Це люди, які мають шалену мотивацію робити нашу землю безпечнішою і розуміють мінні загрози. Тож я вітаю ініціативу одного з операторів ПМД, який спільно з міжнародними партнерами запустив навчальну програму", - розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Після завершення курсу учасники отримають свідоцтво сапера державного зразка, а організатори сприятимуть їхньому працевлаштуванню.

Зазначається, що залучення ветеранів до робіт із розмінування є частиною Національної стратегії протимінної діяльності до 2033 року, яка передбачає активну інтеграцію вразливих груп у сферу ПМД.

Раніше, у 2024 році, Міністерство економіки України спільно з ПРООН вже організовувало навчальні курси для ветеранів з інвалідністю. Вони отримали навички з аналітики даних та роботи з машинами розмінування. Більше половини учасників програми успішно працевлаштувалися в міжнародних організаціях, що займаються розмінуванням.

Яка ситуація з саперами і розмінуванням

Україна на рівні державного стандарту унормувала використання безпілотних літальних апаратів та супутникових знімків для обстеження територій, забруднених вибухонебезпечними предметами.

Додамо, з початку великомасштабної війни сапери відновили використання 35 тис. кв. км української території. З них близько 17 тис. кв. км були очищені в 2024 році.

Слід зазначити, що Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Зауважимо, в Україні через замінованість стала актуальною професія сапера. Наразі Державна служба зайнятості почала видавати ваучери на навчання за цією спеціальністю, але кількість саперів все одно недостатня для розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій. В результаті підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, матимуть змогу забронювати від мобілізації 100% саперів.