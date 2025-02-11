В січні ще п’ять ділянок сільгоспугідь площею 640 га очищено від мін: яка ціна робіт

У січні фахівці з протимінної діяльності завершили очищення п'яти ділянок у межах державної програми компенсації розмінування сільськогосподарських земель. Завдяки цьому аграрії отримали у користування майже 640 га очищених угідь, а вартість робіт, яку покриває держава, склала 20,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"У цьому році ми продовжимо програму й сподіваємось залучити до неї донорське фінансування, щоб очистити ще більше сільськогосподарських земель", — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Очищення від мін у січні

У січні оператори такоєж розпочали роботи з розмінування земель за 16 раніше укладеними угодами. Загальна площа цих територій перевищує 1,3 тис. га, а вартість робіт становить понад 85,1 млн грн.

Крім того, протягом місяця в межах програми держава перерахувала аграріям 94,7 млн грн на рахунки ескроу. За ці кошти буде розміновано 1546,3 га сільськогосподарських земель.

Протягом січня аграрії подали 34 нові заявки на участь в програмі.

Загальні цифри

Загалом, з початку дії програми аграрії, які замовили послуги з розмінування та долучилися до ініціативи, отримали майже 530 млн грн компенсацій для розрахунку з операторами протимінної діяльності.

З початку програми та станом на 1 лютого Центр гуманітарного розмінування уклав 50 угод з операторами на виконання робіт на загальній площі понад 9,3 тис. га. Вартість робіт за договорами — більш ніж 536,5 млн грн.

Уряд продовжує зміцнювати спроможності у сфері протимінної діяльності.

З початку року кількість сертифікованих операторів зросла до 82. Наразі ведеться робота над автоматизацією процесу сертифікації.

Крім того, у співпраці з міжнародними партнерами триває робота над покращенням забезпечення операторів технікою та обладнанням для розмінування. Зокрема, Україна вже має понад 200 машин механічного розмінування, а виробництво закордонних зразків техніки локалізоване всередині країни.

Про розмінування України

Приймання заявок на участь у державній програмі компенсації вартості розмінування розпочалося 23 січня цього року.

Нагадаємо, на початку року уряд вніс зміни до постанови №284, подовживши термін подачі заявок на розмінування до 25 грудня. Заявки, подані до 5 грудня, будуть розглянуті в поточному бюджетному році. Крім того, тепер фермери мають відкривати ескроу-рахунки до початку торгів, що дозволить скоротити час від проведення торгів до початку робіт із розмінування.

Додамо, станом на кінець 2024 року потенційно замінована територія України становила близько 139 тис. кв. км. У розмінуванні працюють майже 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тис. саперів та більше 150 одиниць техніки.