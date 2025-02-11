В январе еще пять участков сельхозугодий площадью 640 га очищены от мин: какая цена работ

В январе специалисты по противоминной деятельности завершили очистку пяти участков в рамках государственной программы компенсации разминирования сельскохозяйственных земель. Благодаря этому аграрии получили в пользование почти 640 га очищенных угодий, а стоимость покрываемых государством работ составила 20,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"В этом году мы продолжим программу и надеемся привлечь к ней донорское финансирование, чтобы очистить еще больше сельскохозяйственных земель", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министер экономики Украины Юлия Свириденко.

Очистка от мин в январе

В январе операторы также приступили к работам по разминированию земель по 16 ранее заключенным соглашениям. Общая площадь этих территорий превышает 1,3 тыс. га, а стоимость работ составляет более 85,1 млн грн.

Кроме того, за месяц в рамках программы государство перечислило аграриям 94,7 млн грн на счета эскроу. За эти средства будут разминированы 1546,3 га сельскохозяйственных земель.

В течение января аграрии подали 34 новых заявок на участие в программе.

Общие цифры

В целом, с начала действия программы аграрии, заказавшие услуги по разминированию и приобщившиеся к инициативе, получили почти 530 млн грн компенсаций для расчета с операторами противоминной деятельности.

С начала программы и на 1 февраля Центр гуманитарного разминирования заключил 50 соглашений с операторами на выполнение работ на общей площади более 9,3 тыс. га. Стоимость работ по договорам — более 536,5 млн грн.

Правительство продолжает укреплять возможности в сфере противоминной деятельности.

С начала года количество сертифицированных операторов возросло до 82. В настоящее время ведется работа по автоматизации процесса сертификации.

Кроме того, в сотрудничестве с международными партнерами идет работа по улучшению обеспечения операторов техникой и оборудованием для разминирования.

В частности, у Украины уже более 200 машин механического разминирования, а производство зарубежных образцов техники локализовано внутри страны.

О разминировании Украины

Прием заявок на участие в государственной программе компенсации стоимости разминирования начался 23 января этого года.

Напомним, в начале года правительство внесло изменения в постановление №284, продлив срок подачи заявок на разминирование до 25 декабря. Заявки, поданные до 5 декабря, будут рассмотрены в текущем бюджетном году. Кроме того, фермеры должны открывать эскроу-счета до начала торгов, что позволит сократить время от проведения торгов до начала работ по разминированию.

По состоянию на конец 2024 года потенциально заминированная территория Украины составляла около 139 тыс. кв. км. В разминировании работают около 70 операторов противоминной деятельности, более 4 тыс. саперов и более 150 единиц техники.