Держава запустила єдиний портал підтримки захисників та їхніх сімей: що відомо про сервіс "Ветеран PRO"

В Україні запрацювала єдина цифрова платформа "Ветеран PRO", створена Міністерством у справах ветеранів. Вона об’єднує інформацію про програми лікування, реабілітації, протезування, освіти, працевлаштування, соціального захисту, розвитку бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Як працює платформа

"Ветеран PRO" створено для:

ветеранів і ветеранок;

людей з інвалідністю внаслідок війни;

родин загиблих захисників і захисниць;

фахівців із супроводу ветеранів і ветеранок;

представників органів місцевої влади та ветеранських організацій.

Інформацію на платформі "Ветеран PRO" систематизовано за основними напрямами підтримки. Зокрема, там зібрані програми з лікування, протезування, стоматологічної допомоги, реабілітації та психологічної підтримки.

Окремі розділи присвячені соціальному захисту й виплатам, житловим програмам та забезпеченню інфраструктурних потреб, пільгам на транспорт і комунальні послуги, оформленню документів та підтвердженню статусу.

Також доступні можливості для працевлаштування, перекваліфікації чи навчання, інформація про податкові та адміністративні пільги, підтримку ветеранського спорту, а також програми грантів і розвитку власного бізнесу.

У кожному розділі містяться описи послуг, покрокові алгоритми отримання допомоги та корисні посилання для консультацій і подання заяв.

Нагадаємо, що у жовтні уряд затвердив два нові експериментальні проєкти, спрямовані на активну підтримку ветеранів та осіб, які втратили роботу. У рамках ініціативи впроваджується алгоритм взаємодії між фахівцями з супроводу ветеранів і кар’єрними радниками служби зайнятості.