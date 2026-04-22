- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Еврокомиссия представила экстренный план мер по стабилизации энергетического рынка: детали
Европейская комиссия 22 апреля презентовала экстренный план мероприятий AccelerateEU, разработанный для противодействия резкому росту цен на энергоносители, вызванному конфликтом на Ближнем Востоке. Комплекс мероприятий включаюет поддержку промышленности, инвестиции в "зеленую" энергетику и обновление инфраструктуры.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба исполнительного органа ЕС.
"Сегодняшний кризис показывает нам, насколько ускорение нашего энергетического перехода является ключом к конкурентоспособности, устойчивости и процветанию, и мы находимся в лучшем положении, чем в предыдущем энергетическом кризисе", - отметила заместитель председателя ЕК Тереса Рибера.
Что предполагает план?
План мероприятий включает в себя пять ключевых направлений деятельности, которые будут внедрены на европейском уровне и уровне государств-членов. Согласно документу предлагается:
- усилить координацию ЕС как внутри блока, так и с поставщиками энергии и странами-партнерами;
- разработать программу поддержки стран ЕС по защите потребителей и бизнеса от пиков цен;
- снизить зависимость электроэнергии от нефти и газа;
- способствовать модернизации энергосистемы через развитие новых сетей ;
- увеличить государственные и частные инвестиции в энергосектор.
Для поддержки этих целей Еврокомиссия готова координировать с Международным энергетическим агентством (МЭА) крупнейшее в истории высвобождение резервных запасов нефти и следить за энергетическими рынками через специальную рабочую группу.
Также предлагается создать "новую топливную обсерваторию для отслеживания производства, импорта, экспорта и уровня запасов транспортного топлива в ЕС". Это позволит быстро выявлять потенциальный дефицит и, в случае экстренного высвобождения запасов, обеспечивать сбалансированное распределение топлива.
Кроме того, чтобы защитить домохозяйства и предприятия от скачков цен, страны ЕС могут ввести схемы поддержки доходов, энергетические ваучеры и схемы социального лизинга, а также снизить налоги на электроэнергию для уязвимых домохозяйств.
Ранее сообщалось, что ЕС готовится к длительному энергетическому шоку в результате войны на Ближнем Востоке и рассматривает все возможности, включая нормирование горючего и высвобождение большего количества нефти из резервов на случай чрезвычайных ситуаций.