Еврокомиссия представила экстренный план мер по стабилизации энергетического рынка: детали

штаб-квартира Европейской Комиссии в Брюсселе, здание Берлемон
Штаб-квартира Европейской Комиссии в Брюсселе / Википедия

Европейская комиссия 22 апреля презентовала экстренный план мероприятий AccelerateEU, разработанный для противодействия резкому росту цен на энергоносители, вызванному конфликтом на Ближнем Востоке. Комплекс мероприятий включаюет поддержку промышленности, инвестиции в "зеленую" энергетику и обновление инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба исполнительного органа ЕС.

"Сегодняшний кризис показывает нам, насколько ускорение нашего энергетического перехода является ключом к конкурентоспособности, устойчивости и процветанию, и мы находимся в лучшем положении, чем в предыдущем энергетическом кризисе", - отметила заместитель председателя ЕК Тереса Рибера.

Что предполагает план?

План мероприятий включает в себя пять ключевых направлений деятельности, которые будут внедрены на европейском уровне и уровне государств-членов. Согласно документу предлагается:

  • усилить координацию ЕС как внутри блока, так и с поставщиками энергии и странами-партнерами;
  • разработать программу поддержки стран ЕС по защите потребителей и бизнеса от пиков цен;
  • снизить зависимость электроэнергии от нефти и газа;
  • способствовать модернизации энергосистемы через развитие новых сетей ;
  • увеличить государственные и частные инвестиции в энергосектор.

Для поддержки этих целей Еврокомиссия готова координировать с Международным энергетическим агентством (МЭА) крупнейшее в истории высвобождение резервных запасов нефти и следить за энергетическими рынками через специальную рабочую группу.

Также предлагается создать "новую топливную обсерваторию для отслеживания производства, импорта, экспорта и уровня запасов транспортного топлива в ЕС". Это позволит быстро выявлять потенциальный дефицит и, в случае экстренного высвобождения запасов, обеспечивать сбалансированное распределение топлива.

Кроме того, чтобы защитить домохозяйства и предприятия от скачков цен, страны ЕС могут ввести схемы поддержки доходов, энергетические ваучеры и схемы социального лизинга, а также снизить налоги на электроэнергию для уязвимых домохозяйств.

Ранее сообщалось, что ЕС готовится к длительному энергетическому шоку в результате войны на Ближнем Востоке и рассматривает все возможности, включая нормирование горючего и высвобождение большего количества нефти из резервов на случай чрезвычайных ситуаций.

Автор:
Татьяна Ковальчук