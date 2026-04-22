Єврокомісія представила екстрений план заходів для стабілізації енергетичного ринку: деталі

Європейська комісія 22 квітня презентувала екстрений план заходів AccelerateEU, розроблений для протидії різкому зростанню цін на енергоносії, спричиненому конфліктом на Близькому Сході. Комплекс заходів включає підтримку промисловості, інвестиції в "зелену" енергетику та оновлення інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба виконавчого органу ЄС.

"Сьогоднішня криза показує нам, наскільки прискорення нашого енергетичного переходу є ключем до конкурентоспроможності, стійкості та процвітання, і ми перебуваємо в кращому становищі, ніж під час попередньої енергетичної кризи", — зазначила заступниця голови ЄК Тереса Рібера.

Що передбачає план?

План заходів включає п'ять ключових напрямків діяльності, які будуть впроваджені на європейському рівні та рівні держав-членів. Згідно із документом пропонується:

посилити координацію ЄС як всередині блоку, так і з постачальниками енергії та країнами-партнерами;

розробити програму підтримки країн ЄС у захисті споживачів та бізнесу від піків цін;

зменшити залежність електроенергії від нафти та газу;

сприяти модернізації енергосистеми через розбудову нових мереж ;

; збільшити державні та приватні інвестиції в енергосектор.

Для підтримки цих цілей Єврокомісія готова координувати з Міжнародним енергетичним агентством (МЕА) найбільший в історії вивільнення резервних запасів нафти та стежити за енергетичними ринками через спеціальну робочу групу.



Також пропонується створити "нову паливну обсерваторію для відстеження виробництва, імпорту, експорту та рівня запасів транспортного палива в ЄС". Це дозволить швидко виявляти потенційний дефіцит і, у разі екстреного вивільнення запасів, забезпечувати збалансований розподіл палива.

Крім того, щоб захистити домогосподарства та підприємства від стрибків цін , країни ЄС можуть запровадити схеми підтримки доходів, енергетичні ваучери та схеми соціального лізингу, а також знизити податки на електроенергію для вразливих домогосподарств.

Раніше повідомлялося, що ЄС готується до тривалого енергетичного шоку через війну на Близькому Сході і розглядає всі можливості, включно з нормуванням пального та вивільненням більшої кількості нафти з резервів на випадок надзвичайних ситуацій.