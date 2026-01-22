Лопаты, генераторы или санки: что покупают украинцы во время январских морозов

Январские морозы и снегопады резко изменили потребительские повадки украинцев. В сети "Эпицентр" зафиксировали ажиотажный спрос на снежные лопаты, противогололедные средства и сезонные автомобильные товары — только за первые две недели января 2026 года лопат продали столько же, как за весь 2025-й, а продажи щеток, скребков и размораживателей выросли до 500%.

Об этом сообщил Delo.ua директор по розничной торговле компании "Эпицентр" Дмитрий Танько.

По его словам, на выбор покупателей в значительной степени повлияла и ситуация с безопасностью. Начиная с октября 2025 года стабильно высоким остается спрос на товары для энергонезависимости. Украинцы постепенно переходят от временных решений к более надежным — инверторным станциям и аккумуляторам. В конце 2025 г. компания зафиксировала рост продаж в этом сегменте на 75%. В то же время, потребители, проживающие в арендованном жилье или не имеющие возможности для стационарного монтажа, чаще выбирают портативные зарядные станции.

"Продажи зарядных станций в декабре 2025 года выросли втрое по сравнению с октябрем. Самыми популярными остаются модели среднего сегмента мощностью 1-2 кВт, которые заряжаются примерно за полтора часа и могут обеспечить работу бытовой техники до 10-15 часов", - пояснил Танько.

В компании отмечают, что в целом интерес к зарядным станциям превышает базовые показатели в прошлом году более чем в 12 раз, в то время как сегмент павербанков демонстрирует почти пятикратный рост спроса. Похожая динамика наблюдается и в категории генераторов: только за последние три месяца 2025 года "Эпицентр" получил 78% годовой выручки в этой категории.

"С 13 января 2026 года мы зафиксировали новый резкий скачок спроса, в первую очередь в Киеве и центральных регионах страны, - отметил Дмитрий Танько. - Это связано и с резким похолоданием, и с новыми отключениями электроснабжения, поэтому люди массово готовятся к автономному обеспечению дома и бытовой техники".

Одновременно растет интерес к товарам для приготовления пищи без электричества. Если в октябре спрос на туристические плиты, горелки и газовые баллоны вырос в 2,8 раза, то в декабре уже в 5-6 раз. В январе эта тенденция сохраняется.

"После каждого массированного обстрела украинцы активно покупают альтернативные источники света: продажи аккумуляторных лампочек выросли на 270%, фонарей на 139%, настольных аккумуляторных ламп на 103% по сравнению с прошлым годом", - добавляют в "Эпицентре".

Спрос на отдых и досуг как ответ на вызовы

Однако зима – это не только о выживании, но и о восстановлении. Компания зафиксировала резкий рост расходов на детский досуг и зимние развлечения: за первые две недели января продажи санок, леденок и тюбингов превысили показатели за весь 2025 год на 400%. Родители также активно покупают зимнюю одежду для детей: спрос на термобелье вырос на 503%, аксессуары – на 325%, зимнюю обувь – на 322%.

Особенно заметным стал всплеск интереса к зимней рыбалке – соответствующее снаряжение покупали в 11 раз чаще, чем в прошлом. Для военных такой формат отдыха часто становится частью реабилитации, для гражданских – способом восстановить эмоциональное равновесие.

"Структура потребления хорошо показывает настроение общества. Украинцы одновременно инвестируют в безопасность, автономность и не забывают о простых радостях жизни", - подытожил Дмитрий Танько.

Напомним, в сети Фокстрот фиксируют резкий рост спроса не только на базовые павербанки и небольшие зарядные станции, но и на дорогие, мощные модели.