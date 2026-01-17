Самые дорогие зарядные станции стали покупать гораздо чаще – "Фокстрот"

В сети Фокстрот фиксируют резкий рост спроса не только на базовые павербанки и небольшие зарядные станции, но и дорогие, мощные модели.

Об этом Delo.ua рассказал коммерческий директор компании Вячеслав Склонный.

По его словам, фактически произошло замещение спроса: ранее наиболее популярными были зарядные станции мощностью 1500–2500 Втч, но из-за глобального дефицита эти модели сейчас почти исчезли с рынка. В результате покупатели ищут альтернативы, позволяющие оставаться на связи и вести привычную жизнь даже при отключениях электроэнергии.

Склонный объяснил, что покупатели действуют двумя путями: либо "дробят" на несколько малых станций, либо сразу переходят в профессиональный сегмент.

"Сейчас почти 40% клиентов выбирают дорогие зарядные станции более 2500 Вт·ч. Украинцы сознательно платят больше, потому что такие устройства позволяют жить и работать автономно несколько дней. Еще более 50% выбирают компактные станции до 1000 Вт·час для интернета, освещения и ноутбуков дома. А сегмент средних моделей 1500–2500 Вт·час занимает только 5–10%, что объясняется нехваткой товара на мировом рынке", — добавляет Склонный.

В сети говорят, что самыми популярными остаются EcoFlow — в частности, модель DELTA Lite, которая сейчас лидирует в продажах благодаря балансу мощности, бренда и доступности. Стабильный спрос также сохраняется на станции Anker и Bluetti и другие бренды, частично перекрывающие дефицит среднего сегмента.

Наряду с зарядными станциями в Фокстроте отмечают резкий рост спроса на генераторы, однако в 2025 году рынок столкнулся с дисбалансом между потребностями потребителей и имеющимися объемами снабжения. Подобная ситуация наблюдается со стабилизаторами напряжения и ИБП, где наиболее ограниченной остается доступность средних моделей.

"Наша страна фактически стала единственным рынком в Европе, который массово нуждается в гаджетах для автономного питания, тогда как в большинстве европейских стран эти устройства не пользуются ежедневным спросом. В результате имеющиеся европейские складские запасы были быстро исчерпаны, а новые поставки требуют времени из-за производственных и логистических циклов", — говорит Склонный.

Дефицита же в сегменте павербанков нет, однако предпочтения украинцев изменились.

"Павербанк постепенно перестает быть аксессуаром и превращается в персональный источник резервной энергии для дома. Покупатели все чаще выбирают большие и мощные модели - от 20 000 mAh и более, которые способны заряжать не только смартфон, но и ноутбук", - добавил коммерческий директор компании.

В Фокстроте говорят, что постоянно работают над тем, чтобы ключевые товары для энергонезависимости оставались доступными: оптимизируют распределение запасов, расширяют ассортимент и ищут надежные альтернативы.

Напоминаем, что сеть магазинов бытовой техники и электроники Comfy зафиксировала резкий рост интереса к товарам автономного питания, в частности, спрос потребителей к павербанкам с октября 2025 по январь 2026 года увеличился почти на 300%.

О сети "Фокстрот"

Компания "Фокстрот" была основана в 1994 году. Соучредителями компании являются Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 г. сеть Фокстрот насчитывала 169 магазинов в 90 городах страны.

По состоянию на начало октября 2025 года компания оперирует 127 магазинами, работающими в 68 городах, онлайн-площадкой Foxtrot.ua и одноименным мобильным приложением.

В 2025 году было открыто четыре новых и обновлено еще пять точек. В то же время, интернет-магазин FOXTROT.UA переживает стремительный рост, увеличив свой трафик на 47% за первые шесть месяцев 2025 года.

Напомним, что сеть магазинов "Фокстрот" с 6 октября 2025 года возглавил Юрий Полищук. Он заменил в должности Алексея Зозулю.

Ранее Алексей Зозуля рассказал Delo.ua о работе "Фокстрота" во время полномасштабной войны, достижениях компании и управленческих решениях.