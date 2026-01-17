Найдорожчі зарядні станції стали купувати значно частіше – "Фокстрот"

У мережі “Фокстрот” фіксують різке зростання попиту не лише на базові павербанки та невеликі зарядні станції, а й на дорогі, потужні моделі.

Про це Delo.ua розповів комерційний директор компанії В’ячеслав Склонний.

За його словами, фактично відбулося заміщення попиту: раніше найбільш популярними були зарядні станції потужністю 1500–2500 Вт·год, але через глобальний дефіцит ці моделі нині майже зникли з ринку. У результаті покупці шукають альтернативи, які дозволяють залишатися на зв’язку та вести звичне життя навіть під час відключень електроенергії.

Склонний пояснив, що покупці діють двома шляхами: або "дроблять" потребу на кілька малих станцій, або одразу переходять у професійний сегмент.

"Зараз майже 40% клієнтів обирають дорогі зарядні станції понад 2500 Вт·год. Українці свідомо платять більше, бо такі пристрої дають змогу жити і працювати автономно кілька днів. Ще понад 50% обирають компактні станції до 1000 Вт·год для інтернету, освітлення та ноутбуків вдома. А сегмент середніх моделей 1500–2500 Вт·год займає лише 5–10%, що пояснюється нестачею товару на світовому ринку", — додає Склонний.

У мережі говорять, що найпопулярнішими залишаються EcoFlow — зокрема модель DELTA Lite, яка зараз лідирує в продажах завдяки балансу потужності, бренду та доступності. Стабільний попит також зберігається на станції Anker та Bluetti та інші бренди, які частково перекривають дефіцит середнього сегмента.

Поряд із зарядними станціями у "Фокстроті" відзначають різке зростання попиту на генератори, проте в 2025 році ринок також зіткнувся з дисбалансом між потребами споживачів та наявними обсягами постачання. Подібна ситуація спостерігається зі стабілізаторами напруги та ДБЖ, де найбільш обмеженою залишається доступність середніх моделей.

"Наша країна фактично стала єдиним ринком у Європі, який масово потребує гаджети для автономного живлення, тоді як у більшості європейських країн ці пристрої не користуються щоденним попитом. У результаті наявні європейські складські запаси були швидко вичерпані, а нові поставки потребують часу через виробничі та логістичні цикли", — говорить Склонний.

Натомість дефіциту у сегменті павербанків немає, проте вподобання українців змінилися.

"Павербанк поступово перестає бути аксесуаром і перетворюється на персональне джерело резервної енергії для дому. Покупці дедалі частіше обирають великі й потужні моделі — від 20 000 mAh і більше, які здатні заряджати не лише смартфон, а й ноутбук", — додав комерційний директор компанії.

У "Фокстроті" кажуть, що постійно працюють над тим, аби ключові товари для енергонезалежності залишалися доступними: оптимізують розподіл запасів, розширюють асортимент і шукають надійні альтернативи.

Нагадуємо, що мережа магазинів побутової техніки та електроніки Comfy зафіксувала різке зростання інтересу до товарів автономного живлення, зокрема попит споживачів до павербанків з жовтня 2025 по січень 2026 року збільшилася майже на 300%.

