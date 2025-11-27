"Фокстрот" відновив флагман у Харкові: зруйнований ракетою магазин знову відкрився до Чорної п’ятниці

Мережа магазинів електроніки та побутової техніки "Фокстрот" відновила свій флагманський магазин у Харкові, який був зруйнований внаслідок ракетного удару у 2022 році. Оновлена точка запрацювала 24 листопада 2025 року на вулиці Вернадського, 2.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Українська рада торгових центрів посилаючись на пресслужбу ритейлера.

СЕО "Фокстрот" Юрій Поліщук зауважив, що було вкрай важливо встигнути відкрити магазин саме зараз — у розпал Чорної п’ятниці та новорічного сезону.

Він підкреслив, що команді довелося докласти "надзвичайних зусиль", щоб забезпечити жителям Харкова доступ до необхідного сервісу та знижених цін.

Відновлений магазин отримав оптимізовану торгову площу — 944 кв. м, а також сучасний дизайн та енергоефективне освітлення. В оформлення простору інтегровані орнаменти української вишиванки.

Оновлений простір включає 37 сучасних бренд-зон, де покупці можуть не лише побачити, а й протестувати техніку перед покупкою.

Особливу увагу приділено інклюзивності та безбар’єрності. У вхідній зоні розмістили два пандуси, широкі проходи для зручного пересування, безбар’єрний хаб з інклюзивним плануванням, комфортну кредитну зону, сервіс обслуговування жестовою мовою.

Про мережу "Фокстрот"

Компанію "Фокстрот" було засновано в 1994 році. Співзасновниками компанії є Геннадій Виходцев та Валерій Маковецький.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року мережа Фокстрот налічувала 169 магазинів у 90 містах країни.

Станом на початок жовтня 2025 року компанія оперує 127 магазинами, що працюють у 68 містах, онлайн-майданчиком Foxtrot.ua і однойменним мобільним застосунком

У 2025 році було відкрито чотири нові та оновлено ще п’ять точок. Водночас інтернет-магазин Foxtrot.ua переживає стрімке зростання, збільшивши свій трафік на 47% за перші шість місяців 2025 року.

Нагадаємо, що мережу магазинів "Фокстрот" з 6 жовтня очолив топменеджер компанії Юрій Поліщук. Він замінив на посаді Олексія Зозулю.

Раніше Олексій Зозуля розповів Delo.ua про роботу "Фокстроту" під час повномасштабної війни, досягнення компанії та управлінські рішення.