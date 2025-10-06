У мережі "Фокстрот" новий генеральний директор: що про нього відомо

Мережу магазинів електроніки та побутової техніки "Фокстрот" з 6 жовтня очолив топменеджер компанії Юрій Поліщук. Він замінив на посаді Олексія Зозулю.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Фокстрот".

Зазначається, що зміни в компанії пов’язані з новим етапом розвитку ритейлера з підвищеним акцентом на цифровізацію та посиленням конкурентних позицій бренду.

Що відомо про нового СЕО

Поліщук обіймав посаду комерційного директора "Фокстрот" у 2019-2020 роках, а до цього 14 років працював у мережі, з яких шість років – на посаді фінансового директора.

Він має понад 10 років досвіду на керівних посадах у роздрібній торгівлі та 15 років у сфері фінансового менеджменту, працював з роздрібними компаніями у сферах фармацевтики, побутової техніки та електроніки.

Поліщук у "Фокстроті" зосередиться на вдосконаленні бізнес-моделі з фокусом на ефективність, прибутковість та подальшому впровадженні інновацій.

Також важливим напрямком стане мотивація команди, а також поєднання потреб клієнтів із бізнес-цілями.

Поліщук змінив на посаді Олексія Зозулю, який керував компанією протягом шести років. Про його звільнення повідомлялося 3 жовтня

Про мережу "Фокстрот"

Компанію "Фокстрот" було засновано в 1994 році Валерієм Маковецьким, Геннадієм Виходцевим та Володимиром Шульгою.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року мережа Фокстрот налічувала 169 магазинів у 90 містах країни.

Станом на початок жовтня 2025 року компанія оперує 127 магазинами, що працюють у 68 містах, онлайн-майданчиком Foxtrot.ua і однойменним мобільним застосунком

Раніше Олексій Зозуля розповів Delo.ua роботу "Фокстроту" під час повномасштабної війни, досягнення компанії та управлінські рішення.