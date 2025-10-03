Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,05

EUR

48,50

+0,13

Готівковий курс:

USD

41,29

41,20

EUR

48,77

48,62

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

СЕО мережі магазинів "Фокстрот" Олексій Зозуля залишив посаду після шести років роботи

Олексій Зозуля
Олексій Зозуля звільнився з "Фокстроту". Фото: facebook.com/olexiy.zozulya

Виконавчий директор мережі магазинів побутової техніки "Фокстрот" Олексій Зозуля залишив свою посаду. У компанії він пропрацював шість років — з жовтня 2019 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на його допис.

"Це була прекрасна , насичена подіями "шестирічка" - КОВІД з різкою зміною бізнес моделі, початок війни, коли згорів головний склад в Гостомелі на 0.6 млрд, відновлення, рекордні фінрези, податки державі, допомога ЗСУ і найкраще на ринку зростання в 2025! Завершую цю робочу історію", — написав Зозуля.

Хто очолить компанію, наразі невідомо.

Про мережу "Фокстрот"

Компанію "Фокстрот" було засновано в 1994 році Валерієм Маковецьким, Геннадієм Виходцевим та Володимиром Шульгою. Розвиток роздрібної мережі стартував з 1996 року, коли у Харкові було відкрито перший магазин техніки й електроніки. У 1997 році, з відкриттям у Києві супермаркету на вул. Дегтярівській, 48, торгова марка стала офіційним роздрібним торговцем. У 2012 році Фокстрот перейшов на омніканальну платформу управління бізнесом, яка поєднує онлайн і офлайн формати торгівлі.

До повномасштабного вторгнення рф в Україну у лютому 2022 року мережа Фокстрот налічувала 169 магазинів у 90 містах країни. Станом на січень 2025 року кількість працюючих магазинів склала 124. Магазини розташовані в 66 обласних і районних центрах України, в тому числі – у прифронтових Слова’янську, Краматорську і Херсоні.

Раніше Олексій Зозуля розповів Delo.ua роботу "Фокстроту" під час повномасштабної війни, досягнення компанії та управлінські рішення.

Автор:
Тетяна Ковальчук