СЕО мережі магазинів "Фокстрот" Олексій Зозуля залишив посаду після шести років роботи

Виконавчий директор мережі магазинів побутової техніки "Фокстрот" Олексій Зозуля залишив свою посаду. У компанії він пропрацював шість років — з жовтня 2019 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на його допис.

"Це була прекрасна , насичена подіями "шестирічка" - КОВІД з різкою зміною бізнес моделі, початок війни, коли згорів головний склад в Гостомелі на 0.6 млрд, відновлення, рекордні фінрези, податки державі, допомога ЗСУ і найкраще на ринку зростання в 2025! Завершую цю робочу історію", — написав Зозуля.

Хто очолить компанію, наразі невідомо.

Про мережу "Фокстрот"

Компанію "Фокстрот" було засновано в 1994 році Валерієм Маковецьким, Геннадієм Виходцевим та Володимиром Шульгою. Розвиток роздрібної мережі стартував з 1996 року, коли у Харкові було відкрито перший магазин техніки й електроніки. У 1997 році, з відкриттям у Києві супермаркету на вул. Дегтярівській, 48, торгова марка стала офіційним роздрібним торговцем. У 2012 році Фокстрот перейшов на омніканальну платформу управління бізнесом, яка поєднує онлайн і офлайн формати торгівлі.

До повномасштабного вторгнення рф в Україну у лютому 2022 року мережа Фокстрот налічувала 169 магазинів у 90 містах країни. Станом на січень 2025 року кількість працюючих магазинів склала 124. Магазини розташовані в 66 обласних і районних центрах України, в тому числі – у прифронтових Слова’янську, Краматорську і Херсоні.

