СЕО сети магазинов "Фокстрот" Алексей Зозуля покинул пост после шести лет работы

Алексей Зозуля
Алексей Зозуля уволился из "Фокстрота". Фото: facebook.com/olexiy.zozulya

Исполнительный директор сети магазинов бытовой техники "Фокстрот" Алексей Зозуля покинул свой пост. В компании он проработал шесть лет – с октября 2019 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на его сообщение.

"Это была прекрасная, насыщенная событиями "шестилетка" - КОВИД с резким изменением бизнес модели, начало войны, когда сгорел главный склад в Гостомеле на 0.6 млрд, восстановление, рекордные финрезы, налоги государству, помощь ВСУ и лучший на рынке рост в 2025! Завершаю эту рабочую историю", - сказал он.

Кто возглавит компанию, пока неизвестно.

О сети "Фокстрот"

Компания "Фокстрот" была основана в 1994 году Валерием Маковецким, Геннадием Выходцевым и Владимиром Шульгой. Развитие розничной сети стартовало с 1996 года, когда в Харькове был открыт первый магазин техники и электроники. В 1997 году, с открытием в Киеве супермаркета по ул. Дегтяревская, 48, торговая марка стала официальным розничным торговцем. В 2012 году Фокстрот перешел на омниканальную платформу управления бизнесом, объединяющую онлайн и офлайн форматы торговли.

До полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года сеть Фокстрот насчитывала 169 магазинов в 90 городах страны. По состоянию на январь 2025 года работающих магазинов составила 124. Магазины расположены в 66 областных и районных центрах Украины, в том числе – в прифронтовых Славянске, Краматорске и Херсоне.

Ранее Алексе и Зозуле я рассказал Delo.ua работу "Фокстрота" во время полномасштабной войны, достижения компании и управленческих решений.

Автор:
Татьяна Ковальчук