В сети "Фокстрот" новый генеральный директор: что о нем известно

Сеть магазинов электроники и бытовой техники "Фокстрот" с 6 октября возглавил топ-менеджер компании Юрий Полищук. Он заменил в должности Алексея Зозулю.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Фокстрот".

Отмечается, что изменения компании связаны с новым этапом развития ритейлера с повышенным акцентом на цифровизацию и усилением конкурентных позиций бренда.

Что известно о новом СЕО

Полищук занимал должность коммерческого директора "Фокстрот" в 2019-2020 годах, а до этого 14 лет работал в сети, из которых шесть лет – в должности финансового директора.

Он имеет более 10 лет опыта в руководящих должностях в розничной торговле и 15 лет в сфере финансового менеджмента, работал с розничными компаниями в сферах фармацевтики, бытовой техники и электроники.

Полищук в "Фокстроте" сосредоточится на совершенствовании бизнес-модели с фокусом на эффективность, прибыльность и дальнейшее внедрение инноваций.

Также важным направлением станет мотивация команды, а также сочетание потребностей клиентов с бизнес-целями.

Полищук сменил в должности Алексея Зозулю, руководившего компанией в течение шести лет. О его увольнении сообщалось 3 октября

О сети "Фокстрот"

Компания "Фокстрот" была основана в 1994 году. Валерием Маковецким, Геннадием Выходцевым и Владимиром Шульгой.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 г. сеть Фокстрот насчитывала 169 магазинов в 90 городах страны.

По состоянию на начало октября 2025 года компания оперирует 127 магазинами, работающими в 68 городах, онлайн-площадкой Foxtrot.ua и одноименным мобильным приложением.

Раньше Алексей Зозуля рассказал Delo.ua о работе "Фокстрота" во время полномасштабной войны, достижения компании и управленческих решений.