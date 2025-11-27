Запланована подія 2

"Фокстрот" восстановил флагман в Харькове: разрушенный ракетой магазин снова открылся в Черную пятницу

Фокстрот
Восстановлен один из магазинов сети "Фокстрот" / Украинский совет торговых центров

Сеть магазинов электроники и бытовой техники "Фокстрот" возобновила свой флагманский магазин в Харькове, разрушенный в результате ракетного удара в 2022 году. Обновленная точка заработала 24 ноября 2025 на улице Вернадского, 2.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинский совет торговых центров ссылаясь на прессслужбу ритейлера.

СЕО "Фокстрот" Юрий Полищук отметил, что было очень важно успеть открыть магазин именно сейчас - в разгар Черной пятницы и новогоднего сезона.

Он подчеркнул, что команде пришлось приложить "чрезвычайные усилия", чтобы обеспечить жителям Харькова доступ к необходимому сервису и сниженным ценам.

Фото 2 — "Фокстрот" восстановил флагман в Харькове: разрушенный ракетой магазин снова открылся в Черную пятницу
В 2022 году магазин был разрушен в результате ракетного удара.

Восстановленный магазин получил оптимизированную торговую площадь – 944 кв. м, а также современный дизайн и энергоэффективное освещение. В оформление пространства интегрированы орнаменты украинской вышиванки.

Фото 3 — "Фокстрот" восстановил флагман в Харькове: разрушенный ракетой магазин снова открылся в Черную пятницу
Обновленное пространство включает 37 современных бренд-зон.

Обновленное пространство включает в себя 37 современных бренд-зон, где покупатели могут не только увидеть, но и протестировать технику перед покупкой.

Особое внимание уделено инклюзивности и безбарьерности. Во входной зоне разместили два пандуса, широкие проходы для удобного передвижения, безбарьерный хаб с инклюзивной планировкой, комфортную кредитную зону, обслуживание обслуживания на жестовом языке.

Фото 4 — "Фокстрот" восстановил флагман в Харькове: разрушенный ракетой магазин снова открылся в Черную пятницу
Орнаменты "вышиванки" интегрированы в элементы оформления пространства

О сети "Фокстрот"

Компания "Фокстрот" была основана в 1994 году.   Валерием Маковецким, Геннадием Выходцевым и Владимиром Шульгой.  

До полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 г. сеть Фокстрот насчитывала 169 магазинов в 90 городах страны.

По состоянию на начало октября 2025 года компания оперирует 127 магазинами, работающими в 68 городах, онлайн-площадкой Foxtrot.ua и одноименным мобильным приложением.

В 2025 году было открыто четыре новых и обновлено еще пять точек. В то же время, интернет-магазин FOXTROT.UA переживает стремительный рост, увеличив свой трафик на 47% за первые шесть месяцев 2025 года.

Напомним, что сеть магазинов "Фокстрот" с 6 октября возглавил топ-менеджер компании Юрий Полищук. Он заменил в должности Алексея Зозулю.

Ранее Алексей Зозуля рассказал Delo.ua о работе "Фокстрота" во время полномасштабной войны, достижениях компании и управленческих решениях.

Автор:
Татьяна Бессараб