Коли бек-офіс виходить у зал: як Фокстрот посилював мережу під час Чорної п’ятниці 2025

73 співробітники центрального офісу Фокстрот долучилися до роботи в магазинах у період Чорної п’ятниці. Для компанії це вже сформована традиція, яка щоразу доводить свою ефективність у підсиленні якості клієнтського обслуговування.

Наприкінці листопада, у найгарячіші дні тижня Чорної п’ятниці, працівники центрального офісу Фокстрот тимчасово змінили робочий формат і приєдналися до роздрібних команд у понад половині магазинів мережі. Це охочі з різних підрозділів компанії, а саме – фахівці з маркетингу, HR, digital-напрямів, продажів, логістики, закупівель, адміністративних служб тощо.

Їхня участь дозволила збалансувати пікові навантаження, підтримати якість сервісу та робочі процеси. Такий формат взаємодії давно став інструментом внутрішнього розвитку, який допомагає компанії утримувати стандарти обслуговування на стабільно високому рівні.

"Ротація фахівців центрального офісу в магазини – це про підсилення команд магазинів, але так само – і про стратегічний розвиток. Співробітники отримують практичне розуміння клієнтської поведінки, бачать справжні сценарії ухвалення рішень і можуть зіставити це з власними поточними проєктами у компанії,  – зазначає операційний директор Фокстрот Данил Векленко. У піковий період нам вдалося не лише втримати сервісні стандарти, а й покращити їх: CSI виріс на 0,8 пунктів, NPS  на 3,1 пункти відносно попереднього тижня листопада".

Усі офісні співробітники виконували типові функції роздрібного персоналу: зустрічали покупців, орієнтували в торговельній залі, консультували щодо техніки, пакували покупки та перевіряли комплектацію. Також працювали з видачею "пікапів" (онлайн-замовлень). Паралельно мали змогу протестувати нові цифрові інструменти, зокрема застосунок продавця FoxyHUB, що об’єднує всі етапи роботи, включно з прийомом безготівкових оплат і tap-to-phone.

Для частини офісних працівників такий формат став поверненням до роздрібних витоків, адже значний відсоток команди колись починав роботу у Фокстрот із позиції продавця-консультанта.

Фото 2 — Коли бек-офіс виходить у зал: як Фокстрот посилював мережу під час Чорної п’ятниці 2025

 "Це був дуже якісний досвід. Відчув атмосферу згуртованого бізнесу, який тримає високий темп роботи і водночас залишається клієнтоорієнтованим. А робота в магазині повернула відчуття драйву роздрібних продажів", – розповідає начальник відділу оптової торгівлі Денис Ткаченко.

Для інших – це був перший досвід взаємодії з клієнтом у торговельній залі, що стало професійним викликом і водночас можливістю розширити власну експертизу.

"Мене дуже підтримала команда магазину, і це одразу створило робочий комфорт. Було інтенсивно, але саме такий рух дозволяє краще зрозуміти клієнта, його очікування, темп спілкування та потребу в чіткості інформації. Це досвід, який дає зовсім іншу оптику на власні проєкти, навіть якщо ти працюєш у маркетингу" - ділиться Ольга Козловська, провідна фахівчиня продуктового маркетингу, яка відпрацювала Чорну п’ятнцю в ТРЦ "Квадрат" (м. Київ)