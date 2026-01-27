Запланована подія 2

Ресторани беруть плату за генератор: що каже Держпродспоживслужба

Чи законно ресторани виставляють плату за генератор? / Depositphotos

У соцмережах розгорілася дискусія після появи чека з ресторану, в якому клієнту окремим рядком нарахували плату за роботу генератора. Держпродспоживслужба роз’яснила, чи мають право ресторани виставляти клієнтам окрему плату за роботу генератора та в яких випадках це може призвести до штрафів.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Главком" з посиланням на коментар Держпродспоживслужби.

Ресторани додають "генератор" до чека

Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор пояснив, що закон України "Про захист прав споживачів" зобов’язує бізнес надавати споживачам повну та зрозумілу інформацію про товари, послуги та їхню ціну. Виставлення окремого рядка "послуга – генератор" без фактичного замовлення такої послуги може розцінюватися як нав’язування додаткової платної послуги або введення споживача в оману.

Якщо ж заклад заздалегідь чітко інформує відвідувачів, що витрати на генератор вже включені у вартість страв чи напоїв, порушення прав споживачів не виникає. Інформація має бути доступною та зрозумілою — наприклад, на касі або при вході до закладу.

У більшості випадків витрати на роботу генератора (паливо, електроенергія, технічне обслуговування) є господарськими витратами ресторану і логічно включаються у ціну продукції, а не оформлюються окремо.

Якщо заклад не попереджає клієнтів про додаткову оплату, він може отримати штраф: до 30% вартості проданих товарів або послуг, але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів (не менше 85 грн).

Станом на сьогодні звернень від споживачів щодо включення плати за генератор до чеків у Держпродспоживслужбу не надходило.

Фото: Павло Нусс.

Нагадаємо, тепло, світло та базова гігієна стали головними пріоритетами споживачів під час нової хвилі енергокризи. Українці дедалі частіше обирають шкарпетки, свічки, їжу швидкого приготування та сухі шампуні  - товари, які допомагають пережити холод і відключення електроенергії без паніки та зайвих витрат. 

Автор:
Ольга Опенько