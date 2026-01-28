Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,96

--0,17

EUR

51,23

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,17

43,00

EUR

51,50

51,21

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Mamamia спростувала чутки про закриття: ресторани продовжують свою роботу

Mamamia Олексій Тюрін
Власник Mamamia повідомив, що ресторани продовжують працювати, а мережа шукає рішення, щоб гостям було тепло і затишно. Фото надане спікером.

Мережа ресторанів Mamamia не припиняє роботу, а чутки про масове закриття закладів не відповідають дійсності. 

Про це Delo.ua повідомив засновник мережі Олексій Тюрін, коментуючи інформацію, що поширилася після закриття кількох ресторанів.

За його словами, нині вісім закладів Mamamia продовжують роботу, а всі корективи пов’язані із зміною локацій та умовами роботи під час війни, а не зі згортанням бізнесу.

"У нас не закриття, а переїзди. Один заклад у центрі ми закрили й перенесли на іншу локацію. Зараз він працює на доставку, а навесні відкриється повноцінний зал", — пояснив Тюрін.

Ще один заклад, який працював у торговому центрі на Оболоні, тимчасово припинив роботу через обмеження з боку самого ТЦ. За словами ресторатора, ключовою проблемою стали регулярні зупинки роботи під час повітряних тривог.

"Під час тривог нас змушували виганяти відвідувачів і зачиняти торговий зал. У такому режимі ресторан просто не може нормально функціонувати", — зазначив Тюрін.

Наразі цей заклад готують до відкриття на новій локації — у ТРЦ "Караван", де, за словами власника, умови для роботи стабільніші.

Ресторани Mamamia шукають рішення для комфорту гостей під час блекаутів

Водночас ресторатор визнає: галузь нині працює в складних умовах через постійні відключення електроенергії та стрімке зростання витрат. За його словами, обладнання працює з підвищеним навантаженням, через що генератори, зокрема недорогі моделі, швидко зношуються й виходять з ладу.

"Генератори працюють на останньому диханні — через постійну експлуатацію вони ламаються. Але ми їх купуємо і тримаємося. Окрім витрат на ремонт і закупівлю, кожен ресторан щомісяця витрачає близько 100 тисяч гривень на пальне. Ці витрати безпосередньо впливають і на ціни, і, відповідно, на відвідуваність", — зазначив Тюрін.

Але зниження кількості гостей, ресторатор пов’язує це не лише з фінансовими причинами, а й із відсутністю комфорту в закладах під час відключень. Люди дедалі частіше обирають місця, де є тепло та світло, зокрема автозаправні комплекси. Тому мережа Mamamia інвестує у додаткові системи обігріву, які працюють на пальному, щоб повернути гостей у зали.

"Ми шукаємо рішення, щоб у ресторанах було тепло і комфортно, навіть коли немає світла", — підсумував він.

Попри всі виклики, Mamamia продовжує роботу, адаптується до нових умов і зберігає команду з приблизно 80 працівників.

Для довідки: Mamamia — це українська мережа піцерій, заснована у 2000 році. Вона стала одним із перших сервісів доставки піци в Києві, Станом на січень 2026 року працює 8 закладів мережі.

Нагадаємо, за даними Єдиного державного реєстру у 2025 році приріст нових кафе та ресторанів скоротився більш ніж вдвічі. Половина закладів, що закрились цього року, проіснували менше ніж півтора року.

Автор:
Олена Черкасець