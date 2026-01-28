Mamamia спростувала чутки про закриття: ресторани продовжують свою роботу

Мережа ресторанів Mamamia не припиняє роботу, а чутки про масове закриття закладів не відповідають дійсності.

Про це Delo.ua повідомив засновник мережі Олексій Тюрін, коментуючи інформацію, що поширилася після закриття кількох ресторанів.

За його словами, нині вісім закладів Mamamia продовжують роботу, а всі корективи пов’язані із зміною локацій та умовами роботи під час війни, а не зі згортанням бізнесу.

"У нас не закриття, а переїзди. Один заклад у центрі ми закрили й перенесли на іншу локацію. Зараз він працює на доставку, а навесні відкриється повноцінний зал", — пояснив Тюрін.

Ще один заклад, який працював у торговому центрі на Оболоні, тимчасово припинив роботу через обмеження з боку самого ТЦ. За словами ресторатора, ключовою проблемою стали регулярні зупинки роботи під час повітряних тривог.

"Під час тривог нас змушували виганяти відвідувачів і зачиняти торговий зал. У такому режимі ресторан просто не може нормально функціонувати", — зазначив Тюрін.

Наразі цей заклад готують до відкриття на новій локації — у ТРЦ "Караван", де, за словами власника, умови для роботи стабільніші.

Ресторани Mamamia шукають рішення для комфорту гостей під час блекаутів

Водночас ресторатор визнає: галузь нині працює в складних умовах через постійні відключення електроенергії та стрімке зростання витрат. За його словами, обладнання працює з підвищеним навантаженням, через що генератори, зокрема недорогі моделі, швидко зношуються й виходять з ладу.

"Генератори працюють на останньому диханні — через постійну експлуатацію вони ламаються. Але ми їх купуємо і тримаємося. Окрім витрат на ремонт і закупівлю, кожен ресторан щомісяця витрачає близько 100 тисяч гривень на пальне. Ці витрати безпосередньо впливають і на ціни, і, відповідно, на відвідуваність", — зазначив Тюрін.

Але зниження кількості гостей, ресторатор пов’язує це не лише з фінансовими причинами, а й із відсутністю комфорту в закладах під час відключень. Люди дедалі частіше обирають місця, де є тепло та світло, зокрема автозаправні комплекси. Тому мережа Mamamia інвестує у додаткові системи обігріву, які працюють на пальному, щоб повернути гостей у зали.

"Ми шукаємо рішення, щоб у ресторанах було тепло і комфортно, навіть коли немає світла", — підсумував він.

Попри всі виклики, Mamamia продовжує роботу, адаптується до нових умов і зберігає команду з приблизно 80 працівників.

Для довідки: Mamamia — це українська мережа піцерій, заснована у 2000 році. Вона стала одним із перших сервісів доставки піци в Києві, Станом на січень 2026 року працює 8 закладів мережі.

Нагадаємо, за даними Єдиного державного реєстру у 2025 році приріст нових кафе та ресторанів скоротився більш ніж вдвічі. Половина закладів, що закрились цього року, проіснували менше ніж півтора року.