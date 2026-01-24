Бизнес получит единовременную финансовую помощь и льготные кредиты на энергооборудование

Несмотря на аварийные отключения электроэнергии, вызванные российскими обстрелами, малый и средний бизнес продолжает работать и несет дополнительные расходы. Чтобы помочь пройти сложный период, на заседании Кабинета министров принят пакет поддержки, включающий два основных направления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Одноразовая финансовая помощь для бизнеса

ФЛП 2–3 групп, работающих в социально важных сферах (заведения питания, аптеки, кофейни, продуктовые магазины, пекарни и другие услуги первой необходимости), могут получить разовую выплату от 7 500 до 15 000 грн.

Размер выплаты зависит от количества наемных работников при условии наличия по меньшей мере одного работника.

Заявку подают через портал Действие; банки-партнеры верифицируют ее, а Государственная служба занятости перечисляет денежные средства.

Средства можно потратить на приобретение и ремонт энергооборудования, горючее для генераторов и оплату электроэнергии.

Кредит 0% на энергооборудование для бизнеса

Предприятия, отвечающие критериям программы 5–7–9%, могут привлечь целевой кредит на покупку генераторов и аккумуляторных батарей с нулевой ставкой.

Разницу компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства.

Кредиты предоставляют около 50 банков-партнеров программы 5–7–9 сроком до 3 лет. Максимальная сумма кредита – до 10 млн грн.

Премьер поблагодарила бизнеса за устойчивость и ответственность, подчеркнув, что эти решения помогут предприятиям продолжать работать, выполнять функции пунктов несокрушимости и сохранять рабочие места в период сложных энергетических условий.

Детали и дату старта программ обнародует Минэкономики.

Ресторанный консультант и директор аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова рассказала в интервью РБК-Украина, что к весне в Киеве может закрыться каждое пятое заведение, составляющее 20% рынка.

Об этом с начала января из-за морозов и постоянных отключений посещаемость заведений упала вдвое.

Добавим, перебои с электроснабжением усложняют деятельность для большинства компаний (80%), и только пятая часть (20%) отметила, что отключения света не отразились на их работе.