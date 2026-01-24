- Категория
Бизнес получит единовременную финансовую помощь и льготные кредиты на энергооборудование
Несмотря на аварийные отключения электроэнергии, вызванные российскими обстрелами, малый и средний бизнес продолжает работать и несет дополнительные расходы. Чтобы помочь пройти сложный период, на заседании Кабинета министров принят пакет поддержки, включающий два основных направления.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Одноразовая финансовая помощь для бизнеса
ФЛП 2–3 групп, работающих в социально важных сферах (заведения питания, аптеки, кофейни, продуктовые магазины, пекарни и другие услуги первой необходимости), могут получить разовую выплату от 7 500 до 15 000 грн.
Размер выплаты зависит от количества наемных работников при условии наличия по меньшей мере одного работника.
Заявку подают через портал Действие; банки-партнеры верифицируют ее, а Государственная служба занятости перечисляет денежные средства.
Средства можно потратить на приобретение и ремонт энергооборудования, горючее для генераторов и оплату электроэнергии.
Кредит 0% на энергооборудование для бизнеса
Предприятия, отвечающие критериям программы 5–7–9%, могут привлечь целевой кредит на покупку генераторов и аккумуляторных батарей с нулевой ставкой.
Разницу компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства.
Кредиты предоставляют около 50 банков-партнеров программы 5–7–9 сроком до 3 лет. Максимальная сумма кредита – до 10 млн грн.
Премьер поблагодарила бизнеса за устойчивость и ответственность, подчеркнув, что эти решения помогут предприятиям продолжать работать, выполнять функции пунктов несокрушимости и сохранять рабочие места в период сложных энергетических условий.
Детали и дату старта программ обнародует Минэкономики.
Ресторанный консультант и директор аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова рассказала в интервью РБК-Украина, что к весне в Киеве может закрыться каждое пятое заведение, составляющее 20% рынка.
Об этом с начала января из-за морозов и постоянных отключений посещаемость заведений упала вдвое.
Добавим, перебои с электроснабжением усложняют деятельность для большинства компаний (80%), и только пятая часть (20%) отметила, что отключения света не отразились на их работе.