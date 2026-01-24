Бізнес отримає одноразову фінансову допомогу та пільгові кредити на енергообладнання

Попри аварійні відключення електроенергії, спричинені російськими обстрілами, малий та середній бізнес продовжує працювати та несе додаткові витрати. Щоб допомогти пройти складний період, на засіданні Кабінету міністрів ухвалено пакет підтримки, який включає два основні напрямки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Одноразова фінансова допомога для бізнесу

ФОПи 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах (заклади харчування, аптеки, кав’ярні, продуктові магазини, пекарні та інші послуги першої необхідності), можуть отримати разову виплату від 7 500 до 15 000 грн.

Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника.

Заявку подають через портал Дія; банки-партнери верифікують її, а Державна служба зайнятості перераховує кошти.

Кошти можна витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату електроенергії.

Кредит 0% на енергообладнання для бізнесу

Підприємства, що відповідають критеріям програми 5–7–9%, можуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей із нульовою ставкою.

Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.

Кредити надають майже 50 банків-партнерів програми 5–7–9 строком до 3 років. Максимальна сума кредиту — до 10 млн грн.

Прем’єрка подякувала бізнесу за стійкість і відповідальність, підкресливши, що ці рішення допоможуть підприємствам продовжувати працювати, виконувати функції пунктів незламності та зберігати робочі місця у період складних енергетичних умов.

Деталі та дату старту програм оприлюднить Мінекономіки.

Ресторанний консультант і директорка аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова розповіла в інтерв’ю РБК-Україна, що до весни в Києві може закритися кожен п'ятий заклад, що становить 20% ринку.

Про цьому, з початку січня через морози та постійні відключення відвідуваність закладів впала вдвічі.

Додамо, перебої з електропостачанням ускладнюють діяльність для більшості компаній (80%), і лише п’ята частина (20%) зазначила, що відключення світла не позначилися на їхній роботі.