Робота бізнесу без світла: 80% компаній відчувають вплив відключень електроенергії
Перебої з електропостачанням ускладнюють операційну діяльність для більшості компаній (80%), і лише п’ята частина (20%) зазначила, що відключення світла не позначилися на їхній роботі.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація, яка провела опитування серед своїх членів щодо впливу кризи в енергосистемі на роботу бізнесу.
Наслідки відключень для бізнесу
Зазначається, що серед основних наслідків відключень компанії найчастіше називають зростання собівартості продукції (61%) та зміну графіків роботи (58%), що супроводжується падінням обсягів виробництва чи наданням послуг (50%) і простоями (48%).
Фінансовий вплив цих процесів переважно оцінюється у здорожчанні продукції на 10–30%, і лише частина бізнесу втримала цей показник на рівні 2-5%.
При цьому лише 9% опитаних бізнесів повідомляють, що перебої з електропостачанням призвели до зриву контрактів.
Автономність та альтернативні джерела
За даними ЄБА, бізнес активно інвестує в енергонезалежність. 90% опитаних компаній повідомили, що мають власні альтернативні джерела енергії або генерацію.
Майже чверть компаній (23%) змогли досягти повної енергонезалежності. Решта респондентів розділилася порівну: 38% вдається компенсувати дефіцит здебільшого, а ще 38% – лише частково.
Серед інструментів енергозабезпечення, які бізнес вже впроваджує або планує, першість утримують системи зберігання енергії (сховища енергії) та сонячна генерація – їх обрали 35% та 26% респондентів відповідно.
Також компанії інвестують у нові мережі та інфраструктуру (21%), а менша частка розглядає газову (5%), біогазову (3%) або вітрову генерацію (1%).
Чого очікують від держави
Щодо необхідної підтримки, бізнес найчастіше наголошує на потребі у фінансових стимулах та прогнозованості. Основні запити включають:
- запровадження механізмів компенсації витрат на резервні джерела живлення, скасування мита і ПДВ на обладнання, доступне кредитування (зокрема за програмою 5-7-9%).
- бізнес потребує чітких графіків відключень та оперативної комунікації для можливості планування виробничих циклів.
- спрощення дозвільних процедур для встановлення генерації та мораторій на перевірки, які блокують роботу.
Водночас значна частина респондентів не розраховує на державну допомогу.
Опитування проводилось з 14 до 19 січня 2026 року серед членських компаній ЄБА. Участь в опитуванні взяли представники 79 компаній.
Нагадаємо, через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.