Робота бізнесу без світла: 80% компаній відчувають вплив відключень електроенергії

елктрогенератор
80% опитаних компаній відчувають вплив відключень електроенергії, проте більшість адаптувалися завдяки автономності / Depositphotos

Перебої з електропостачанням ускладнюють операційну діяльність для більшості компаній (80%), і лише п’ята частина (20%) зазначила, що відключення світла не позначилися на їхній роботі.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація, яка провела опитування серед своїх членів щодо впливу кризи в енергосистемі на роботу бізнесу. 

Наслідки відключень для бізнесу

Зазначається, що серед основних наслідків відключень компанії найчастіше називають зростання собівартості продукції (61%) та зміну графіків роботи (58%), що супроводжується падінням обсягів виробництва чи наданням послуг (50%) і простоями (48%).

Фінансовий вплив цих процесів переважно оцінюється у здорожчанні продукції на 10–30%, і лише частина бізнесу втримала цей показник на рівні 2-5%.

При цьому лише 9% опитаних бізнесів повідомляють, що перебої з електропостачанням призвели до зриву контрактів.

Автономність та альтернативні джерела

За даними ЄБА, бізнес активно інвестує в енергонезалежність. 90% опитаних компаній повідомили, що мають власні альтернативні джерела енергії або генерацію.

Майже чверть компаній (23%) змогли досягти повної енергонезалежності. Решта респондентів розділилася порівну: 38% вдається компенсувати дефіцит здебільшого, а ще 38% – лише частково.

Серед інструментів енергозабезпечення, які бізнес вже впроваджує або планує, першість утримують системи зберігання енергії (сховища енергії) та сонячна генерація – їх обрали 35% та 26% респондентів відповідно.

Також компанії інвестують у нові мережі та інфраструктуру (21%), а менша частка розглядає газову (5%), біогазову (3%) або вітрову генерацію (1%).

Чого очікують від держави

Щодо необхідної підтримки, бізнес найчастіше наголошує на потребі у фінансових стимулах та прогнозованості. Основні запити включають:

  • запровадження механізмів компенсації витрат на резервні джерела живлення, скасування мита і ПДВ на обладнання, доступне кредитування (зокрема за програмою 5-7-9%).
  • бізнес потребує чітких графіків відключень та оперативної комунікації для можливості планування виробничих циклів.
  • спрощення дозвільних процедур для встановлення генерації та мораторій на перевірки, які блокують роботу.

Водночас значна частина респондентів не розраховує на державну допомогу.

Опитування проводилось з 14 до 19 січня 2026 року серед членських компаній ЄБА. Участь в опитуванні взяли представники 79 компаній.

Нагадаємо, через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Автор:
Світлана Манько