Новости
Работа бизнеса без света: 80% компаний испытывают влияние отключений электроэнергии

электрогенератор
80% опрошенных компаний испытывают влияние отключений электроэнергии, однако большинство адаптировались благодаря автономности / Depositphotos

Перебои с электроснабжением усложняют операционную деятельность для большинства компаний (80%), и только пятая часть (20%) отметила, что отключения света не отразились на их работе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация, которая провела опрос среди своих членов по поводу влияния кризиса в энергосистеме на работу бизнеса.

Последствия отключений для бизнеса

Отмечается, что среди основных последствий отключений компании чаще называют рост себестоимости продукции (61%) и изменение графиков работы (58%), что сопровождается падением объемов производства или предоставлением услуг (50%) и простоями (48%).

Финансовое влияние этих процессов в основном оценивается в удорожании продукции на 10–30%, и только часть бизнеса удержала этот показатель на уровне 2–5%.

При этом только 9% опрошенных бизнесов сообщают, что перебои с электроснабжением привели к срыву контрактов.

Автономность и альтернативные источники

По данным ЕБА, бизнес активно инвестирует в энергонезависимость. 90% опрошенных компаний сообщили, что имеют свои альтернативные источники энергии или генерацию.

Почти четверть компаний (23%) смогли добиться полной энергонезависимости. Остальные респонденты разделились поровну: 38% удается компенсировать дефицит в основном, а еще 38% - частично.

Среди инструментов энергообеспечения, которые уже внедряет или планирует бизнес, первенство удерживают системы хранения энергии (хранилища энергии) и солнечная генерация – их выбрали 35% и 26% респондентов соответственно.

Также компании инвестируют в новые сети и инфраструктуру (21%), а меньшая часть рассматривает газовую (5%), биогазовую (3%) или ветровую генерацию (1%).

Чего ждут от государства

Что касается необходимой поддержки, бизнес чаще всего подчеркивает потребности в финансовых стимулах и прогнозируемости. Основные запросы включают:

  • введение механизмов компенсации расходов на резервные источники питания, отмена пошлины и НДС на оборудование, доступное кредитование (в том числе по программе 5-7-9%).
  • бизнес нуждается в четких графиках отключений и оперативной коммуникации для возможности планирования производственных циклов.
  • упрощение разрешительных процедур для установления генерации и мораторий на блокирующие работу проверки.

В то же время, значительная часть респондентов не рассчитывает на государственную помощь.

Опрос проводился с   14   к   19   января   2026   года среди членских компаний ЕБА.   Участие в опросе приняли представители 79 компаний.

Напомним, из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Автор:
Светлана Манько