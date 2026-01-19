Запланована подія 2

Новости
Более 16 часов без света: Украина переходит на графики с 4,5–5 очередей – гендиректор Yasno

атака на энергитику
В Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии, страна переходит на графики с 4,5–5 очередей / Минэнерго

Из-за обстрелов энергетики Украина переходит в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором время отсутствия света может превышать 16 часов в сутки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил гендиректор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко.

Он напомнил, что в Киеве продолжаются экстренные отключения. В настоящее время у киевлян примерно около 3 часов со светом и до 10 часов без, причем ситуация отличается по районам. Днепр и область живут по графику.

"Ситуация в энергосистеме изменилась. Если раньше более 4 очередей означали экстренные отключения вне графика, то сейчас страна начинает жить в графиках в 4,5-5 очередей", - подчеркнул Коваленко.

Фото 2 — Более 16 часов без света: Украина переходит на графики с 4,5–5 очередей – гендиректор Yasno

Что это значит?

Гендиректор YASNO пояснил, что максимальные интервалы 7 часов без света/3,5 часа со светом – пока неактуальны.

"График вероятных отключений – неактуален. При ограничениях в 5 очередей из 6 отключения могут продолжаться более 16 часов. Это текущая реальность", - подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что даже такой жесткий график лучше полной непредсказуемости, чем экстренные отключения в Киеве.

По словам гендиректора Yasno, из-за обстрелов энергетики, трудно сказать станет лучше.

"Нам точно нужно пережить эти сильные морозы – с потеплением потребление должно уменьшиться. Впрочем, ключевой фактор – обстрелы энергетики. Их спрогнозировать невозможно", – подытожил Коваленко.

Ситуация в столице

9 января из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева исчезло отопление. В некоторых домах отопления до сих пор нет.

Вместо стабилизационных отключений киевляне столкнулись с непрогнозируемыми аварийными отключениями электроэнергии на многие часы.

13 января глава Киева Виталий Кличко заявил, что электроэнергии не хватает   даже для критической инфраструктуры столицы.

В то же время в правительстве обещали, что ситуация улучшится в ближайшее время, если не будет новых массированных атак.

Впрочем, большинство экспертов, которых опросил Delo.ua, убеждены, что россияне не оставят атаковать энергосистему, а   улучшения следует ожидать   уже после завершения морозов.

Автор:
Светлана Манько