Выбиты тысячи мегаватт генерации: Россия наносила удары по всем электростанциям в Украине

Министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что в Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не испытала российские удары.

Как пишет Delo.ua, об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде 16 января.

Он напомнил, что российская армия ежедневно обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины, используя весь свой арсенал.

Шмигаль сообщил, что за прошлый год враг нанес по энергетике 612 целенаправленных комбинированных атак, сейчас интенсивность только растет, удары происходят каждый день.

"В Украине не осталось ни одной электростанции, которая за время войны не испытала бы удары врага. Выбиты тысячи мегаватт генерации", — подчеркнул Шмигаль.

Он добавил, что в координации с Силами обороны принимаются меры по усилению защиты энергетических объектов, на которые выделено более 50 млрд. грн.

"Защита 2-го уровня построена практически на всех подстанциях. Практически каждый бетонный саркофаг выдержал попадание шахедов. Некоторые саркофаги выдержали до 20 попаданий шахедов", - рассказал министр.

Он подчеркнул, что при всех атаках энергосистема остается целостной, хотя применяются значительные ограничения потребления электричества.

По словам Шмыгаля, самой сложной остается ситуация в Киеве и области, а также в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и всех прифронтовых областях.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Что будет означать чрезвычайное положение в энергетике, читайте в материале Delo.ua.