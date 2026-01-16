Вибито тисячі мегават генерації: в Україні не залишилось електростанцій, які б не зазнали ударів РФ

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала російських ударів.

Як пише Delo.ua, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді 16 січня.

Він нагадав, що російська армія щодня обстрілює енергетичну інфраструктуру України, використовуючи весь свій наявний арсенал.

Шмигаль повідомив, що за минулий рік ворог завдав по енергетиці 612 цілеспрямованих комбінованих атак, наразі інтенсивність лише зростає, удари відбуваються щодня.

"В Україні не залишилося жодної електростанції, яка за час війни не зазнала би ударів ворога. Вибито тисячі мегават генерації", — підкреслив Шмигаль.

Він додав, що у координації із Силами оборони вживаються заходи для посилення захисту енергетичних об’єктів, на які виділено більше 50 млрд грн.

"Захист 2-го рівня збудований практично на всіх підстанціях.Практично кожен бетонний саркофаг витримав влучання шахедів. Деякі саркофаги витримали до 20 влучань шахедів", - розповів міністр.

Він наголосив, що попри всі атаки енергосистема залишається цілісною, хоча застосовуються значні обмеження споживання електрики.

За словами Шмигаля, найскладнішою залишається ситуація у Києві та області, а також на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових областях.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Що означатиме надзвичайний стан в енергетиці, читайте в матеріалі Delo.ua.