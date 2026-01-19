Понад 16 годин без світла: Україна переходить на графіки з 4,5–5 черг – гендиректор Yasno

Через обстріли енергетики Україна переходить до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого час відсутності світла може перевищувати 16 годин на добу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив гендиректор енергокомпанії YASNO Сергій Коваленко.

Він нагадав, що у Києві тривають екстрені відключення. Наразі у киян приблизно близько 3 годин зі світлом і до 10 годин без, причому ситуація відрізняється по районах. Натомість Дніпро і область живуть за графіком.

"Ситуація в енергосистемі змінилася. Якщо раніше понад 4 черги означали екстрені відключення поза графіком, то наразі країна починає жити в графіках у 4,5-5 черг", - наголосив Коваленко.

Що це означає?

Гендиректор YASNO пояснив, що максимальні інтервали 7 годин без світла / 3,5 години зі світлом - наразі неактуальні.

"Графік імовірних відключень - неактуальний. За обмежень у 5 черг із 6 відключення можуть тривати понад 16 годин. Це поточна реальність", - підкреслив Коваленко.

Він додав, що навіть такий жорсткий графік кращий за повну непередбачуваність, як за екстрені відключення у Києві.

За словами гендиректора Yasno, через обстріли енергетики, важко сказати чи стане краще.

"Нам точно потрібно пережити ці сильні морози - з потеплінням споживання має зменшитися. Втім, ключовий фактор - обстріли енергетики. Їх спрогнозувати неможливо", - підсумував Коваленко.

Ситуація в столиці

9 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва зникло опалення. У деяких будинках опалення немає досі.

Замість стабілізаційних відключень кияни зіткнулися з непрогнозованими аварійними вимкненнями електроенергії на багато годин.

13 січня очільник Києва Віталій Кличко заявив, що електроенергії не вистачає навіть для критичної інфраструктури столиці.

Водночас в уряді обіцяли, що ситуація поліпшиться найближчим часом, якщо не буде нових масованих атак.

Втім більшість експертів, яких опитало Delo.ua, переконані, що росіяни не облишать атакувати енергосистему, а поліпшення варто очікувати вже після завершення морозів.