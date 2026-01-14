Уряд обіцяє поліпшення, експерти сумніваються: що буде зі світлом у Києві

Кияни вже шостий день живуть в умовах багатогодинних відключень, а електроенергії не вистачає навіть для критичної інфраструктури. Водночас в уряді обіцяють, що ситуація поліпшиться вже ввечері 15 січня, якщо не буде нових масованих атак. Втім більшість експертів, яких опитало Delo.ua, переконані, що росіяни не облишать атакувати енергосистему, а поліпшення варто очікувати вже після завершення морозів.

Після масованої російської атаки на енергетику, яка відбулася в ніч на 9 січня, замість стабілізаційних відключень кияни зіткнулися з непрогнозованими аварійними вимкненнями на багато годин. Проблеми тривають досі. 13 січня очільник Києва Віталій Кличко заявив, що електроенергії не вистачає навіть для критичної інфраструктури столиці.

Вже наступного дня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що за відсутності нових масованих обстрілів ситуація з електропостачанням у столиці може поліпшитися ввечері 15 січня.

Наразі на правому березі Києва — у Шевченківському, Подільському, Солом’янському та Голосіївському районах — застосовуються графіки з п’ятьма годинами зі світлом і п’ятьма годинами відключень. Натомість на лівому березі, в Дніпровському, Дарницькому та Деснянському районах, а також частково у Шевченківському й Оболонському районах, діють жорсткіші обмеження — від трьох-чотирьох до дев'яти-десяти годин без електропостачання. При цьому Свириденко не уточнила, яким саме чином мають змінитися графіки.

Водночас у ДТЕК зауважили, що в столиці 14 січня тривають екстренні відключення світла (тобто графіки не працюють), а в області аналогічна ситуація зберігається в Бориспільському та Броварському районах.

Коли у Києві знову запрацюють графіки

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що обстріли столичних ТЕЦ і підстанцій залишаються ключовим фактором тривалих відключень у Києві. На його думку, росіяни не припинять систематичних атак на енергетичну інфраструктуру столиці під час морозів, тож проблеми в енергетиці зберігатимуться щонайменше до кінця зими.

"Якщо росіяни припинять обстріли на кілька тижнів, ситуація покращиться. Але я не вірю в такий сценарій. У таких умовах до закінчення морозів ніякого покращення не буде", — каже Омельченко.

За його словами, у цих умовах киянам доведеться пройти кілька етапів. По-перше, після 20 січня в столичному регіоні, за прогнозами, очікується потепління, що зменшить споживання електроенергії та знизить дефіцит у системі. По-друге, на початку лютого відчутно зросте тривалість світлового дня, що забезпечить додаткові потужності від сонячних електростанцій. А вже на початку березня дефіцит у системі значно скоротиться завдяки обом цим факторам. Нині ж, за словами експерта, кияни перебувають у найскладнішій фазі опалювального сезону.

З такою оцінкою погоджується аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'я Орлова. Вона зазначає, що росіяни цілеспрямовано продовжують атакувати підстанції та об'єкти генерації, аби спровокувати перебої з електроенергією і теплом у Києві та області. І хоча українські енергетики навчилися доволі швидко відновлювати пошкоджені об'єкти, російські дрони літають над столицею майже щоночі, а ризики нового масованого удару зберігаються. Тож розраховувати на швидке поліпшення не варто.

"В Уряду можуть бути дані щодо підключення до мережі відновлених об'єктів. Тому Свириденко може обіцяти киянам покращення ситуації з відключеннями. Але варто розуміти, що нові обстріли зроблять ці заяви неактуальними. Схожу ситуацію ми спостерігали напередодні Різдва, коли прем'єрка обіцяла скоротити відключення, а вони, навпаки, посилилися", — вказує Орлова.

Експертка також погоджується, що ситуація відчутно покращиться після завершення морозів. Нині багато киян, навіть попри наявність опалення, мерзнуть у своїх помешканнях і вмикають обігрівачі, а холод і сніг додатково підвищують аварійність обладнання, яке й без того перебуває в незадовільному стані через численні ремонти після обстрілів.

Водночас директор спеціальних програм НТЦ “Психея” Геннадій Рябцев дає більш оптимістичний прогноз: уже до кінця тижня можуть скасувати екстренні відключення та повернути графіки для мешканців Києва й столичного регіону.

"Ситуація, безумовно, залишається складною. Так, відновлення електропостачання є непростим процесом, але зараз над цим працюють сотні бригад. Тож прогноз повернення стабілізаційних графіків для Києва до кінця тижня поступово стає реальнішим", — зазначає експерт.

Водночас він наголошує, що військові ризики нікуди не зникають, і в разі повторення такої ж масованої атаки на енергосистему, як 9 січня, досягнення енергетиків можуть бути знівельовані, а столиця знову залишиться з багатогодинними екстреними відключеннями.