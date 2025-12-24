На Різдво уряд обіцяв українцям більше годин зі світлом: чому цього не вдалося зробити

Попри те, що Кабінет міністрів обіцяв скоротити відключення електроенергії на Різдво, українці зіткнулися з посиленням графіків. Опитані Delo.ua експерти кажуть, що плани уряду зруйнували нові масовані атаки, які спричинили значні проблеми в енергетиці.

В середині грудня прем'єр-міністр Юлія Свириденко анонсувала зниження тривалості відключень світла вже з 24 грудня. Цього мали досягти вивільнивши додаткові 800 МВт потужностей через справедливіший розподіл електроенергії.

Річ у тому, що графіки відключень не стосуються критичної інфраструктури. До ліній живлення таких об'єктів були також під'єднані й інші споживачі. Тож за дорученням уряду таких споживачів від'єднали. Крім цього був переглянутий та скорочений і сам перелік критично важливих об'єктів.Таким чином дефіцитні мегавати, що вивільнялися внаслідок цього планували перерозподілити між всіма споживачами. Це дозволило б в середньому збільшити тривалість годин зі світлом.

Чому на свята відключень не стане менше

Попри плани уряду дати українцям більше годин з електроенергією не вдалося, через посилення обстрілів та холодну погоду. Хоча перегляд критичних споживачів та вивільнення дефіцитних мегаватів й може допомогти енергосистемі, цей чинник знівелювали нові російські атаки на енергосистему, що відбулися напередодні Різдва, вважає аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'я Орлова.

"Коли уряд обіцяв знизити тривалість відключень, там не враховували, що може бути нова атака. Тож вивільнення нових потужностей не допоможе. До того ж зараз холодна погода, то ж споживання електроенергії зросло. Таким чином відключення посилилися", — каже Орлова.

Директор спеціальних програм НТЦ “Психея” Геннадій Рябцев вказує на те, що після останніх масованих атак на енергетику плани Кабміну втратили актуальність.

"Немає жодного сенсу розподіляти потужності, які знаходяться під ударом. Якби додали ще 1 ГВт нової генерації й вже її розподілили між побутовими споживачами, графіки дійсно можна було б скоротити", — підкреслив Рябцев.

З цим погоджується і директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. На його думку, найближчими днями ситуація з графіками погодинних відключень не покращиться, а навпаки погіршиться.

"Перерозподіл електроенергії від об'єктів критичної інфраструктури до побутових споживачів не вирішує головної проблеми — стану енергосистеми внаслідок обстрілів. Це може лише дещо мінімізувати наслідки, але військовий фактор залишається визначальним", — розмірковує Омельченко.

Коли годин без світла стане менше

За даними Міністерства енергетики, через масовану атаку енергетики 23 грудня були повністю знеструмлені споживачі в трьох областях: Рівненській, Хмельницькій та Тернопільській. Крім цього через цей обстріл українські атомні електростанції були змушені знизити генерацію. В ніч на 24 грудня відбулася нова атака на енергосистему, через яку без світла опинились споживачі у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях. Однак енергетики майже одразу розпочали ліквідацію наслідків цих атак. Тож найближчим часом ситуація покращиться.

Рябцев зазначає, що перед атакою 23 грудня диспетчер дав команду на розвантаження атомних енергоблоків, тож підстанції "Укренерго" знеструмлені ще до ураження. Це дозволило мінімізувати шкоду від атаки. А в той же день енергетикам вдалося частково відновити пошкоджені об'єкти, тож аварійні графіки замінили на стабілізаційні.

"Мій прогноз щодо відключень у західних областях можна охарактеризувати, як помірно-оптимістичний. Так, пошкодження є, щоб їх виправити доведеться докласти значних зусиль. Але графіки на заході країни зараз менш тривалі ніж на Лівобережжі. Скорочення тривалості відключень на заході можна буде очікувати протягом тижня" — говорить Рябцев.

Орлова погоджується з тим, що, якщо не буде нових масованих атак, ситуація з відключеннями в західних областях стане кращою вже до кінця тижня. Водночас вона зауважує, що внаслідок ударів в ніч на 24 грудня об'єкти генерації на сході та в центрі країни зазнали суттєвих пошкоджень, що спричинило значні проблеми на Харківщині, Полтавщині та Чернігівщині. До того ж через похолодання зросло споживання електроенергії й це додало додаткового навантаження на енергосистему.

"Я думаю відновлення генерації в східних та центральних областях потребуватиме більше часу ніж, відновлення підстанцій на заході країни. Тому ситуація залишатиметься складною принаймні найближчі два тижні" — вважає Орлова.

Таким чином попри обіцянки уряду збільшити години зі світлом, графіки на свята навпаки посилили через масовані російські атаки. Якщо не буде нових масованих атак, то за кілька тижнів ситуація може покращитись. Однак українцям у будь-якому випадку варто готуватись до того, що відключення світла триватимуть увесь опалювальний сезон.