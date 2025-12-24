Запланована подія 2

Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру: знеструмлені споживачі п’яти областей

Ситуація в енергосистемі залишається складною / Depositphotos

Ситуація в енергосистемі залишається складною. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак. Роботи відбуваються цілодобово.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Знеструмлені споживачі 5 областей

За даними відомства, вночі 24 грудня ворог продовжив атакувати енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.

Ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

Графіки відключень

В Міненерго нагадують, що сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. 

Атака на енергосистему

23 грудня вночі та вранці ворог здійснив чергову, вже дев’яту з початку року, масовану атаку на енергосистему України. Внаслідок цього на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, під час масованого удару 23 грудня армія Росії застосувала понад 600 дронів і десятки ракет Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України.

Через це українські атомні електростанції були змушені знизити потужність.

Автор:
Світлана Манько