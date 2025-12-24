- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру: знеструмлені споживачі п’яти областей
Ситуація в енергосистемі залишається складною. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак. Роботи відбуваються цілодобово.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Знеструмлені споживачі 5 областей
За даними відомства, вночі 24 грудня ворог продовжив атакувати енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.
Ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.
Графіки відключень
В Міненерго нагадують, що сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Атака на енергосистему
23 грудня вночі та вранці ворог здійснив чергову, вже дев’яту з початку року, масовану атаку на енергосистему України. Внаслідок цього на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, під час масованого удару 23 грудня армія Росії застосувала понад 600 дронів і десятки ракет Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України.
Через це українські атомні електростанції були змушені знизити потужність.