Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру: обесточенные потребители пяти областей
Ситуация в энергосистеме остается сложной. Энергетики продолжают ликвидировать последствия вчерашней и предыдущих массированных ракетно-дроновых атак. Работы проходят круглосуточно.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Обесточенные потребители 5 областей
По данным ведомства, ночью 24 декабря враг продолжил атаковать энергетическую инфраструктуру. В результате на утро есть новые обесточивания в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.
Ремонтные бригады облэнерго работают над тем, чтобы поскорее вернуть в работу поврежденное оборудование.
Графики отключений
В Минэнерго напоминают, что сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00.00 до 23.59 во всех регионах Украины.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Атака на энергосистему
23 декабря ночью и утром враг совершил очередную, уже девятую с начала года, массированную атаку на энергосистему Украины. В результате на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, во время массированного удара 23 декабря армия России применила более 600 дронов и десятки ракет. В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.
Поэтому украинские атомные электростанции были вынуждены снизить мощность.