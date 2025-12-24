Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру: обесточенные потребители пяти областей

Ситуация в энергосистеме остается сложной. Энергетики продолжают ликвидировать последствия вчерашней и предыдущих массированных ракетно-дроновых атак. Работы проходят круглосуточно.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Обесточенные потребители 5 областей

По данным ведомства, ночью 24 декабря враг продолжил атаковать энергетическую инфраструктуру. В результате на утро есть новые обесточивания в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.

Ремонтные бригады облэнерго работают над тем, чтобы поскорее вернуть в работу поврежденное оборудование.

Графики отключений

В Минэнерго напоминают, что сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00.00 до 23.59 во всех регионах Украины.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Атака на энергосистему

23 декабря ночью и утром враг совершил очередную, уже девятую с начала года, массированную атаку на энергосистему Украины. В результате на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, во время массированного удара 23 декабря армия России применила более 600 дронов и десятки ракет. В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.

Поэтому украинские атомные электростанции были вынуждены снизить мощность.