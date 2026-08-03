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"Укрпочта" будет печатать персональные данные на чеках за платежи: что изменилось с августа

Укрпочта
"Укрпочта" предупредила о новых требованиях к бумажным чекам из-за решения НБУ

АО "Укрпочта" с 1 августа начало печатать персональные данные плательщиков на бумажных чеках за коммунальные и другие платежи. В компании объяснили, что это требование Национального банка Украины, которое обязаны выполнять все поставщики финансовых услуг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы "Укрпочты".

Новые требования к бумажным чекам

В частности, в бумажных чеках будет указываться полное имя плательщика, регистрационный номер учетной карты налогоплательщика (РНОКПП), а в случае оплаты банковской картой или ее пополнение – полный номер карты.

В "Укрпочте" объяснили, что такие требования установлены нормативными актами НБУ и являются обязательными для всех поставщиков финансовых услуг, в том числе банков и почтовых операторов.

В то же время компания заявила, что не поддерживает эти изменения, поскольку считает их противоречащими международным подходам к защите персональных данных. "Укрпочта" уже обратилась в Нацбанк, правительство, Верховную Раду и Уполномоченный по правам человека с предложением пересмотреть эти требования.

Несмотря на это, пока соответствующие нормы остаются в силе, компания обязана их выполнять.

В "Укрпочте" также отметили, что клиентам не нужно повторно уведомлять свой РНОКПП, если они уже предоставляли его раньше при получении социальных выплат, государственных программ или других услуг.

Если информация о клиенте отсутствует в системе, оператор попросит предоставить необходимые данные только один раз.

Компания призвала клиентов внимательно относиться к бумажным чекам с персональными данными и утилизировать те из них, которые больше не нужны. В то же время, все сведения о проведенных платежах "Укрпочта" хранит в электронном виде в соответствии с законодательством.

Напомним, в июне "Укрпочта" запустила внутренние почтоматы (ячейки скорой выдачи) в   отделениях еще в пяти городах Украины:   Днепре, Запорожье, Каменском, Кропивницком и Кривом Роге. Также они работают в Киеве, Львове, Одессе, Виннице , Хмельницком и Николаеве.

Автор:
Ольга Опенько