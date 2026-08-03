В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары: кого касается запрет

В Киеве временно ограничили движение грузового транспорта из-за повышения температуры воздуха.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Киева.

Грузовики останутся на стоянках

Запрет действует для сохранения дорожного покрытия в период жары.

Движение запрещено для грузовиков с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при условии, что температура воздуха составляет +28°C и выше.

Водителям такого транспорта рекомендуют переждать жаркий период на специально определенных площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог, а также у объектов дорожного сервиса.

Об отмене ограничений сообщат дополнительно после понижения температурных показателей.

Напомним, август станет испытанием для украинских водителей: дизельное топливо уверенно идет к отметке в 100 грн за литр, а за ним тянутся бензин и автогаз. Из-за мирового удорожания нефти, обмеления Дуная и пикового спроса со стороны аграриев оптовые и розничные котировки обновляют максимумы.