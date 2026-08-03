Очереди вагонов-зерновозов на западной границе выросли втрое: что происходит с агроэкспортом

В конце июля накопление вагонов-зерновозов возле западных пограничных переходов выросло более чем в три раза — с 58 до 201 единицы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Spike Brokers .

Очереди увеличиваются, несмотря на сокращение объемов передачи сельхозпродукции через границу, что свидетельствует об усилении конкуренции за пропускную способность инфраструктуры.

Среднесуточный показатель передачи зерновых и дробей через сухопутные границы в июле составил 135 вагонов в сутки — это на 20% меньше, чем в конце июня.

Распределение экспорта (вагонов/сутки):

Венгрия - 37,6;

- 37,6; Словакия - 17,3;

- 17,3; Польша – 14,9;

– 14,9; Румыния – 1,1.

Всего за 28 дней июля по железной дороге перевезено 1,89 млн тонн зерновых грузов. Это на 30,2% меньше показателей июня, но на 82,3% превышает аналогичный период в прошлом году.

На экспорт по железной дороге направили 1,564 млн тонн зерна и продуктов помола, 165,4 тыс. тонн жмыха и шротов, а также 90,5 тыс. тонн растительного масла.

Динамика морских и речных маршрутов

Главным каналом экспорта зерна остаются морские порты — на них приходится 88% железнодорожных перевозок зерновых, в то время как из-за сухопутных границ экспортируется только 12% (в то же время для масла и шрота западная граница остается основным путем).

В конце месяца железнодорожная логистика в направлении портов Большой Одессы существенно тормозила:

Количество зерновозов в направлении одесских портов упало до рекордно низких 1356 вагонов ;

; Среднесуточная выгрузка снизилась до 690 вагонов ;

; Среднесуточная нагрузка упала до 580 вагонов в сутки .

На общий объем перевозок в морские порты (1,38 млн тонн в июле, -37% к июню) негативно повлияли конвенционные ограничения: портовые терминалы оказались переполненными из-за задержек с перегрузкой судов «на воду».

Дунайский кластер показал рост: количество зерновозов в движении в этом направлении увеличилось до 1 141 вагона, а среднесуточная выгрузка выросла до 51 вагона в сутки.

Напомним, за первые две недели апреля общий объем транспортировки по железной дороге зерновых достиг 1 млн 434 тыс. т. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период марта.