Агрологистика в Украине дорожает: автоперевозки выросли в цене до 35%

После обострения ситуации вокруг Ормузского пролива и скачка цен на топливо стоимость автомобильной доставки агропродукции в Украине выросла на 15%-35%.

Об этом Delo.ua заявил эксперт по логистике в сфере транспортной, складской логистики, ВЭД-операций и оптимизации логистических процессов Дмитрий Линник.

Ормузский кризис и цены на топливо спровоцировали резкое удорожание агрологистики в Украине

В течение большей части года логистический рынок демонстрировал относительную стабильность с традиционными колебаниями, отметил Дмитрий Линник.

Однако топливная турбулентность последних месяцев существенно изменила ситуацию.

Ормузский кризис внес свои коррективы и такие прогнозы по росту расходов не закладывали для себя ни перевозчики, ни логистические операторы. Поэтому многие компании начали поднимать тарифы "впрок", страхуясь от дальнейшего роста цен на нефть, пояснил эксперт.

Стоимость автомобильной доставки агропродукции выросла на 15%-35%. До этого удорожание средняя стоимость автомобильной доставки агропродукции от поля до порта, в зависимости от расстояния перевозки, составляла ориентировочно $23-40. за тонну", - сказал эксперт по логистике.

В то же время стоимость железнодорожной логистики к периоду массированных атак на инфраструктуру опускалась до $18 за тонну.

На железнодорожные перевозки влияет не только топливный фактор, но и ухудшение оборачиваемости вагонов и повышение ставок посуточной аренды зерновозов, формируемых на аукционах Укрзализныци. Все это увеличивает себестоимость транспортировки.

Прогноз по ценам на агрологистику в случае стабилизации нефтяного рынка

Дальнейшая динамика стоимости агрологистики в Украине будет напрямую зависеть от развития ситуации вокруг Ормузского пролива и переговоров между США и Ираном. Пока аналитики избегают долгосрочных прогнозов из-за геополитической неопределенности.

"Все ждут, чем завершатся переговоры между США и Ираном. Но мы уже видим, что нефть начинает проседать на фоне ведения хотя бы каких-либо переговоров", - отметил Дмитрий Линник.

Также он напомнил, что логистические операторы и топливные компании уже заложили в свои тарифы дополнительный "буфер безопасности" после резкого скачка цен на нефть.

"Поэтому, если ситуация будет урегулирована, мы можем ожидать снижения немного цен на топливо, а если не будет урегулировано, то все зависит от масштабов кризиса и буферного запаса топливных компаний", - заявил эксперт по логистике.

Напомним, с таном на 29 мая 2026 года цена нефти Brent составляет $90,99 за баррель, WTI - $88,11, а Urals - $86,38. Главным фактором падения рынка стали сообщения о том, что США и Иран достигли предварительных договоренностей о продлении соглашения о прекращении огня, хотя финальный документ еще не подписан.

В целом , мировой рынок нефти штормит из-за угрозы новой эскалации между США и Ираном в Ормузском проливе, однако украинский топливный рынок демонстрирует относительную стабильность. Несмотря на точечный рост цен на бензин А-95, оптовый сегмент дизтоплива и сжиженного газа уверенно идет на понижение, создавая предпосылки для удешевления горючего на АЗС уже в ближайшие дни.