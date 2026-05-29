Агрологістика в Україні дорожчає: автоперевезення зросли в ціні до 35%

Після загострення ситуації навколо Ормузької протоки та стрибка цін на паливо вартість автомобільної доставки агропродукції в Україні зросла на 15%-35%.

Про це Delo.ua заявив експерт з логістики у сфері транспортної, складської логістики, ЗЕД-операцій і оптимізації логістичних процесів Дмитро Линник.

Ормузька криза та ціни на паливо спровокували різке подорожчання агрологістики в Україні

Протягом більшої частини року логістичний ринок демонстрував відносну стабільність із традиційними коливаннями, зазначив Дмитро Линник.

Проте паливна турбулентність останніх місяців суттєво змінила ситуацію.

Ормузька криза внесла свої корективи, і такі прогнози щодо зростання витрат не закладали для себе ані перевізники, ані логістичні оператори. Через це багато компаній почали підіймати тарифи "про запас", страхуючись від подальшого зростання цін на нафту, пояснив експерт.

"Вартість автомобільної доставки агропродукції зросла на 15%-35%. До цього здорожчання середня вартість автомобільної доставки агропродукції від поля до порту, залежно від відстані перевезення, становила орієнтовно $23-40 за тонну", - сказав експерт із логістики.

Водночас вартість залізничної логістики до періоду масованих атак на інфраструктуру опускалася до рівня $18 за тонну.

На залізничні перевезення впливає не лише паливний фактор, а й погіршення оборотності вагонів та підвищення ставок добової оренди зерновозів, які формуються на аукціонах Укрзалізниці. Усе це підвищує собівартість транспортування.

Прогноз щодо цін на агрологістику у разі стабілізації нафтового ринку

Подальша динаміка вартості агрологістики в Україні напряму залежатиме від розвитку ситуації навколо Ормузької протоки та переговорів між США й Іраном. Наразі аналітики уникають довгострокових прогнозів через геополітичну невизначеність.

"Усі чекають, чим завершаться переговори між США та Іраном. Але ми вже бачимо, що нафта починає просідати на тлі ведення хоча б якихось переговорів", - зазначив Дмитро Линник.

Також він нагадав, що логістичні оператори та паливні компанії вже заклали у свої тарифи додатковий "буфер безпеки" після різкого стрибка цін на нафту.

"Тому, якщо ситуація буде врегулювана, ми можемо очікувати на зниження трохи цін на паливо, а якщо не буде врегульовано, то все залежить від масштабів кризи та буферного запасу паливних компаній", - заявив експерт з логістики.

Нагадаємо, станом на 29 травня 2026 року ціна нафти Brent становить $90,99 за барель, WTI — $88,11, а Urals — $86,38. Головним чинником падіння ринку стали повідомлення про те, що США та Іран досягли попередніх домовленостей щодо продовження угоди про припинення вогню, хоча фінальний документ ще не підписано.

Загалом світовий ринок нафти штормить через загрозу нової ескалації між США та Іраном в Ормузькій протоці, проте український паливний ринок демонструє відносну стабільність. Попри точкове зростання цін на бензин А-95, гуртовий сегмент дизпалива та скрапленого газу впевнено йде на зниження, створюючи передумови для здешевлення пального на АЗС вже найближчими днями.