Ціна нафти на 29 травня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 29 травня 2026 року ціна нафти Brent становить $96,60 за барель, WTI — $91,12, а Urals — $88,78. Головним чинником падіння ринку стали повідомлення про те, що США та Іран досягли попередніх домовленостей щодо продовження угоди про припинення вогню, хоча фінальний документ ще не підписано.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 29 травня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 96,60 + 1.92% WTI 91,12 + 3.01% Urals 88,78 - 4.49%

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в липні впали на 1,1% (або на $1,04) — до $92,67 за барель. Американська нафта марки WTI здешевшала на 1,4% (або на $1,26), опустившись до $87,64 за барель.

Загалом за тиждень Brent втратила 10,5% вартості, а WTI обвалилася на 9,2%, що стало найбільшим тижневим падінням для обох бенчмарків за останні півтора місяця.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, Вашингтон і Тегеран досягли згоди щодо продовження режиму припинення вогню та скасування обмежень на судноплавство через стратегічну Ормузьку протоку.

Проте угода ще не є остаточною: президент США Дональд Трамп поки не поставив свій підпис, а іранські державні ЗМІ наголошують на продовженні узгодження деталей.

Аналітики компанії IG зазначають, що на ринку домінує консенсус щодо неминучого завершення конфлікту. Якщо цей наратив збережеться, ціна сирої нафти має потенціал до зниження до рівня $80 за барель.

Останні торгові сесії відзначалися високою волатильністю, а коливання цін досягали $6 на тлі суперечливих сигналів щодо завершення тримісячної війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Наразі трафік через Ормузьку протоку, яка забезпечує п'яту частину світових поставок нафти та зрідженого газу, становить лише незначну частину від довоєнного рівня.

Експерти банку ING наголошують, що відкриття протоки принесе негайне полегшення ринку, проте швидкого відновлення поставок чекати не варто.

Через тривалі бойові дії видобуток нафти в регіоні значно скоротився, оскільки виробники зупиняли свердловини через переповнені сховища.

Нагадаємо, світовий ринок нафти штормить через загрозу нової ескалації між США та Іраном в Ормузькій протоці, проте український паливний ринок демонструє відносну стабільність. Попри точкове зростання цін на бензин А-95, гуртовий сегмент дизпалива та скрапленого газу впевнено йде на зниження, створюючи передумови для здешевлення пального на АЗС вже найближчими днями.