Цена нефти на 29 мая – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 29 мая 2026 цена нефти Brent составляет $96,60 за баррель, WTI — $91,12, а Urals — $88,78. Главным фактором падения рынка стали сообщения о том, что США и Иран достигли предварительных договоренностей о продлении соглашения о прекращении огня, хотя финальный документ еще не подписан.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 96,60 + 1.92% WTI 91,12 + 3.01% Urals 88,78 – 4.49%

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле упали на 1,1% (или $1,04) — до $92,67 за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 1,4% (или на $1,26), опустившись до $87,64 за баррель.

В общей сложности за неделю Brent потеряла 10,5% стоимости, а WTI обвалилась на 9,2%, что стало самым недельным падением для обоих бенчмарков за последние полтора месяца.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, Вашингтон и Тегеран достигли согласия по продлению режима прекращения огня и отмене ограничений на судоходство через стратегический Ормузский пролив.

Однако соглашение еще не окончательно: президент США Дональд Трамп пока не поставил свою подпись, а иранские государственные СМИ подчеркивают продление согласования деталей.

Аналитики компании IG отмечают, что на рынке доминирует консенсус по поводу неизбежного завершения конфликта. Если этот нарратив сохранится, цена сырой нефти имеет потенциал к снижению до $80 за баррель.

Последние торговые сессии отличались высокой волатильностью, а колебания цен достигали $6 на фоне противоречивых сигналов по завершению трехмесячной войны США и Израиля против Ирана.

В настоящее время трафик через Ормузский пролив, обеспечивающий пятую часть мировых поставок нефти и сжиженного газа, составляет лишь незначительную часть от довоенного уровня.

Эксперты банка ING отмечают, что открытие пролива принесет немедленное облегчение рынка, однако быстрого возобновления поставок ждать не стоит.

Из-за длительных боевых действий добыча нефти в регионе значительно сократилась, поскольку производители останавливали скважины из-за переполненных хранилищ.

Напомним, мировой рынок нефти штормит из-за угрозы новой эскалации между США и Ираном в Ормузском проливе, однако украинский топливный рынок демонстрирует относительную стабильность. Несмотря на точечный рост цен на бензин А-95, оптовый сегмент дизтоплива и сжиженного газа уверенно идет на понижение, создавая предпосылки для удешевления горючего на АЗС уже в ближайшие дни.