Логістика України 2026: тенденції, проблеми, перспективи

Після повномасштабного вторгнення логістика в Україні кардинально побудувалася. Портова блокада перенаправила вантажні потоки на автомобільний і залізничний транспорт. І за даними профільних оглядів ринку частка доріг у міжнародних вантажних перевезеннях зросла з 48% до 68%. Читайте на Delo.ua , що відбувається з внутрішньою та міжнародною логістикою України у 2026 році і до яких змін варто готуватися бізнесу.

Зростання внутрішнього ринку попри виклики

Станом на кінець січня 2026 року внутрішній логістичний ринок демонстрував впевнене зростання. Так, обсяги внутрішніх автомобільних перевезень у січні зросли на 8–12% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найвища активність спостерігалася у центральних і західних регіонах, де автотранспорт забезпечує доставку продовольства, аграрної продукції та товарів FMCG між складами й розподільчими центрами.

Залізничні внутрішні перевезення зберігають водночас, стабільне навантаження. Більше 55–60% усього вагонного навантаження у січні формували аграрні вантажі та сировина для переробної промисловості. Основні потоки йдуть між виробничими регіонами та внутрішніми центрами споживання.

Аграрна логістика залишається локомотивом ринку. Внутрішнє переміщення зернових і продуктів переробки у січні оцінюється на рівні 2,5–3 млн тонн. Саме цей сегмент підтримує попит на комплексні послуги зберігання та дистрибуції всередині країни.

Заповненість складів близька до критичної

Складська логістика – окремий індикатор стану ринку. Заповненість складів класу B та C у центральних областях перевищує 85%, в окремих локаціях наближається до 90%.

Бізнес дедалі частіше використовує регіональні склади як точки короткострокового зберігання та дистрибуції. Це дозволяє скоротити витрати на транспортування і прискорити доставку кінцевому споживачу.

Така тенденція має практичне пояснення. Зокрема в умовах нестабільності компанії свідомо переходять від централізованих логістичних моделей до розподілених регіональних мереж. Менша залежність від одного хаба – менший ризик збоїв.

Міжнародна логістика та нові правила ЄС

Для компаній, що працюють з Євросоюзом, 2026-й приносить кілька суттєвих змін одночасно.

AES/ECS2 PLUS

Повна цифрова трансформація експортних процедур. Відтепер оформлення експортних декларацій відбувається виключно в електронному форматі з автоматичною перевіркою даних і обміном інформацією між митними органами ЄС у реальному часі.

Практичний наслідок простий: помилки в документах більше не «проходять на око» і будь-яка неточність означає затримку і фінансові втрати.

ICS2

У 2026 році поширюється на автомобільний і залізничний транспорт: раніше система стосувалася лише морських та авіаперевезень. Тепер митниця отримує попередні дані про вантаж і проводить аналіз ризиків ще до перетину кордону.

ELO (Electronic Logistics Envelope)

Єдиний цифровий «конверт» для перевезень між ЄС та Великобританією після Brexit, що об'єднує транспортні документи, митні дані та інформацію про перевізника. Менше паперів – менше зупинок на кордоні, але лише за умови коректного заповнення.

CBAM

Найбільш резонансна зміна для бізнесу. Механізм вуглецевого коригування у 2026 році переходить від тестового режиму до реальних фінансових зобов'язань.

Компанії мають враховувати викиди CO₂ при виробництві та транспортуванні і звітувати за європейськими стандартами. Логістика більше не «поза екологією».

Глобальні виклики, що б'ють по Україні

Глобальна логістика переживає не найкращі часи, і Україна відчуває це безпосередньо. Морські маршрути залишаються нестабільними, а місця на суднах – дефіцитними.

Ціни на перевезення тримаються на підвищеному рівні, терміни доставки розтягуються, імпорт дорожчає. Паралельно спостерігається дефіцит людей і техніки: водіїв не вистачає, логістичних менеджерів теж, контейнери в дефіциті. Графіки постачань доводиться переглядати постійно. До всього цього додається загальне зростання тарифів, адже енергоресурси дорогі, зарплати ростуть, страхові внески збільшуються.

Для українського бізнесу це означає падіння маржинальності, а старі схеми постачань більше не працюють так, як раніше. Ті, хто не будує альтернативні маршрути вже зараз, ризикують опинитися в заручниках у чужих проблем.

Як реагує ринок

Мультимодальність поступово стає не опцією, а стандартом. Комбінування автомобільного, залізничного і морського транспорту дозволяє балансувати між ціною і швидкістю, і швидко перемикатися, якщо один із маршрутів дає збій. Паралельно компанії активно диверсифікують коридори через західні кордони до ЄС, щоб не залежати від перевантажених вузлів.

Окремий тренд – цифровізація. Електронне декларування, IoT-датчики на вантажах, предиктивна аналітика маршрутів вже не конкурентна перевага, а вхідний квиток для роботи з великими європейськими партнерами. За даними Державної митної служби, автоматизація дозволить скоротити середній час митного оформлення до 35% і це безпосередньо впливає на швидкість реалізації товарів.

Загалом логістичний ринок України у 2026 році живе в режимі постійної адаптації. Внутрішні перевезення ростуть, складський ринок наближається до межі заповненості, міжнародна логістика перебудовується під нові вимоги ЄС.

Компанії, які вже перебудовують документообіг під AES/ECS2 PLUS і закладають CBAM у фінансові моделі, отримують реальну перевагу. Ті, хто зволікає, ризикують зіткнутися зі штрафами і затримками, коли нові правила запрацюють у повну силу.