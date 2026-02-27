Запланована подія 2

"Укрзалізниця" змінює тарифи на відстій порожніх вагонів і перевезення

Вантажні вагони
Із 1 квітня нові ціни на вантажні перевезення та накопичення вагонів / Укрзалізниця

АТ “Укрзалізниця” підвищить тарифи на послугу з організації перевезень і накопичення рухомого складу. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Railinsider.

УЗ змінює тарифи

З 1 квітня 2026 року регіональні філії АТ "Укрзалізниця" підвищать тариф на послугу з організації перевезень і накопичення рухомого складу.

Наразі тариф становить 558 грн без ПДВ, але з 1 квітня він зросте до 893 грн без ПДВ.

"Укрзалізниця" також змінює вартість відстою порожніх вагонів із 1 березня 2026 року. Підвищення тарифів вплине на логістику та вантажні перевезення по всій Україні.  

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запроваджує нові ставки на користування своїм вагонним парком. Найбільше зміни відчують відправники зернових та харчових вантажів, для яких вартість оренди спецтехніки зросте.

Автор:
Ольга Опенько