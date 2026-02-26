Запланована подія 2

"Укрзалізниця" оновила ціни на оренду вагонів: із березня зерновози знову здорожчають

“Укрзалізниця” запроваджує нові ставки на користування своїм вагонним парком. Найбільше зміни відчують відправники зернових та харчових вантажів, для яких вартість оренди спецтехніки зросте.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті компанії. 

Починаючи з березня, добова оренда одного вагона-зерновоза збільшиться на 100 гривень без урахування ПДВ. Таким чином, нова ставка становитиме 2 100 гривень за добу.

Ще суттєвіше підніметься ціна на цистерни для перевезення харчових продуктів. Користування ними здорожчає на 150 гривень, а кінцева вартість зросте з 1 250 до 1 400 гривень на добу.

Зміни торкнулися і найбільш затребуваного типу рухомого складу — напіввагонів. Їхня орендна ставка, яка у січні становила 1 450 гривень, уже в лютому підвищується до 1 550 гривень за добу.

Водночас для певних категорій транспорту залізничники передбачили зниження ціни.

Зокрема, на 100 гривень дешевше обходитиметься оренда переобладнаних цементовозів, які зараз експлуатуються як напіввагони. Новий тариф для них зафіксовано на рівні 503 гривень за добу.

Нагадаємо, станом на середину січня обсяг передачі зерна залізницею знизився майже до всіх сусідніх країн. Загальний показник середньодобової передачі зернових вантажів та шротів за цей період склав 171 вагон, що на 14 одиниць (або на 7,6%) менше порівняно з груднем минулого року.

Автор:
Тетяна Бесараб