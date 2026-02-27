Запланована подія 2

"Укрзализныця" меняет тарифы на отстой пустых вагонов и перевозки

Грузовые вагоны
С 1 апреля новые цены на грузовые перевозки и накопления вагонов / Укрзалізниця

АО "Укрзализныця" повысит тарифы на услугу по организации перевозок и накоплению подвижного состава.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Railinsider.

УЗ меняет тарифы

С 1 апреля 2026 года региональные филиалы АО "Укрзализныця" повысят тариф на услугу по организации перевозок и накоплению подвижного состава.

Теперь тариф составляет 558 грн без НДС, но с 1 апреля он вырастет до 893 грн без НДС.

"Укрзализныця" также изменяет стоимость отстоя пустых вагонов с 1 марта 2026 года. Увеличение тарифов повлияет на логистику и грузовые перевозки по всей Украине.

Напомним, "Укрзализныця" вводит новые ставки на пользование своим вагонным парком. Больше всего изменения почувствуют отправители зерновых и пищевых грузов, для которых стоимость аренды спецтехники вырастет.

Автор:
Ольга Опенько