"Укрзалізниця" збільшила перевезення зерна у першій половині квітня

За два тижні квітня залізниця перевезла 1,4 млн тонн зернових

За перші два тижні квітня загальний обсяг транспортування залізницею зернових сягнув 1 млн 434 тис. т. Це на 1,7% більше, ніж за аналогічний період березня.

  Про це передає Delo.ua з посиланням на RAIL.insider.  

Динаміка експортних відвантажень

Попри загальне зростання обсягів, в експортному сполученні зафіксовано незначне зниження показників.

За 14 днів місяця залізницею на експорт відправлено 1 млн 280 тис. т зерна, що на 0,4% менше порівняно з відповідним періодом минулого місяця.

Водночас середньодобове навантаження у квітні продемонструвало спад на 8,5% і наразі становить 81,2 тис. т.

Розподіл логістичних маршрутів

Основним каналом збуту агропродукції залишаються морські шляхи. У напрямку морських портів було транспортовано 93% від усього експортного обсягу зерна.

Натомість частка залізничних перевезень через західні прикордонні переходи залишається низькою і становить лише 7% від загального обсягу експортованого зерна.

Нагадаємо, протягом перших 25 діб березня залізничні експортні перевезення зерна зросли на 22% відносно показників аналогічного періоду минулого року. При цьому середньодобовий показник у березні становить 87,9 тис. тонн, що на 0,8% поступається результатам лютого 2026 року.

Автор:
Тетяна Бесараб